به گزارش خبرنگار مهر، پروانه مافی شامگاه یکشنبه در نشست خبری در اهواز اظهار کرد: نفت و انرژی، آب، میراث فرهنگی غنی و رنگین کمان اقوام از جمله ظرفیت های استان خوزستان هستند. مردمانی نجیب، گرم و صمیمی نیز که کم ادعا هم هستند را می توان به عنوان یکی دیگر از ویژگی های خوزستان برشمرد.

وی افزود: امسال در مجلس چنین تصمیمی گرفتیم که مناطق نفتخیز سه درصد از درآمدهای نفتی را دریافت کنند؛ با توجه به این ویژگی ها، خوزستان بسیار سرزمین ارزشمند با قابلیت ها و ظرفیت های بسیار زیادی برای رشد است.

وی در خصوص عملکرد دولت یازدهم نیز یادآور شد: ما هم باید بگوییم که به هر حال دولت کم و بیش کارهایی را انجام داده هرچند مشکلاتی هم وجود دارد.

نماینده مردم تهران در خصوص مشکلات زیست محیطی خوزستان نیز گفت: در مورد مشکلاتی که در خوزستان وجود دارد یعنی اشتغال، بیکاری، مسائل مربوط به محیط زیست در مجموع و در رأس آنها ریزگرد صحبت می کنیم. در مجلس به این دلیل که لازم می دانستیم خوزستان را مورد حمایت قرار دهیم بودجه پنج هزار میلیارد تومانی را به استان برای عملیات آب و خاک اختصاص دادیم.

مافی بیان کرد: این بودجه ۲۵ برابر کل اعتباری است که ظرف ۵۰ سال گذشته به این امر در خوزستان اختصاص داده شده است؛ یعنی ظرف نیم قرن گذشته این میزان اختصاص بودجه برای خوزستان نبوده که این یک دستاورد دولت روحانی برای استان خوزستان است.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با اشاره به اینکه در حوزه زنان کشاورز نیز در این دولت صندوقی به نام صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی ایجاد شده که ۷۵ مورد در خوزستان و کل کشور ۶۰۰ صندوق بوده است، ادامه داد: در این صندوق ها بعد از برگزاری کارگاه های آموزشی با مدیریت خود زنان روستایی اقدام به عضوگیری و دریافت اعتبارات خرد می کنند؛ دولت نیز به اندازه آورده صندوق به آن کمک و در نهایت تسهیلات اشتغالزایی با کارمزد چهار درصد به زنان روستایی پرداخت می کند.

مافی تصریح کرد: وزارت نیرو به طور خاص و ویژه با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست ماموریت پیدا کرده تا نسبت به احیای تالاب های استان خوزستان اهتمام ویژه ای داشته باشد. در هورالعظیم کارهایی انجام و تقریبا آبگیری شده که با این فعالیت ها در کنار دریاچه ارومیه از مرگ حتی نجات یافتند.

وی بیان کرد: ۳۰ سد و کانال در مسیر رودخانه هایی که از ترکیه به سمت عراق جاری و در پایین دست وارد ایران می شود، ساخته شده و اینها باعث خشک شدن کامل برخی آبریزها شده و متأسفانه در ترکیه خیلی احساس سختی نمی کنند و تازه شرایط برای آنها بهتر هم شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه بحث خوزستان به سازمان ملل کشیده شده است، خبر داد: اعتبار ۲۴۰ میلیارد ریال با کارمزد هفت درصد به استان خوزستان پرداخت شده تا نسبت به عایق سازی منازل برای جلوگیری از ورود گرد و خاک اقدام کنند.