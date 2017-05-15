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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۴۴

وضعیت استخدام بر اساس جنسیت در وزارت آموزش وپرورش

وضعیت استخدام بر اساس جنسیت در وزارت آموزش وپرورش

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات  وضعیت استخدام بر اساس جنسیت در وزارت آموزش وپرورش را توضیح داد.

اسفندیار چهاربند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره استخدام بر اساس جنسیت در وزارت آموزش و پرورش گفت: جذب نیروی انسانی در وزارت  آموزش و پرورش با همه دستگاه های اجرای متفاوت است.

وی افزود: بر اساس نیازی که داریم باید جذب صورت گیرد. نیاز ما  در ۲ جنس دختر  پسر لازم الاجرا است. یعنی نمی توانیم بگوییم به دلیل مساوات در وزارت آموزش و پرورش ۵۰ درصد مرد جذب می کنیم  و ۵۰ درصد نیروی زن استخدام می کنیم.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات   تصریح کرد: باید ببینم در دبیرستان پسرانه چه تعداد معلم مرد می خواهیم و در دبیرستان دخترانه چه تعداد به دبیر زن احتیاج داریم.

چهاربند بابیان اینکه استخدام بر اساس جنسیت در نیاز سنجی ما کلیدی و حساس است بیان کرد:  در سایر دستگاه های اجرایی جنسیت خیلی اهمیت ندارد. لزوما در آموزش و پرورش به ویژه  در دوره متوسطه اول و دوم جنسیت دارای اهمیت است.

به گفته رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات   تا پایان خردادماه سال ۹۶ آزمون  استخدامی وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود.

وی افزود: از سوی سازمان اداری و استخدامی  تعداد ۱۰ هزار سهمیه استخدام برای دوره یکساله مهارت آموزی و تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ برای تعهد دبیری قطعی شده است و در تلاشیم سهمیه بیشتری دریافت کنیم.

کد مطلب 3978932

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    نظرات

    • ارشادی ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
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      واقعا با این همه نیاز به معلم وباا ین همه متقاضی شغل معلمی چرا 4500نفر ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان باید باشد؟؟

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