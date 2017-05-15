به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حبیبی خلیفه لو درباره حمل‌ونقل و ترافیک شهر کرج با تأکید بر تجهیز و ترویج وسایل حمل‌ونقل عمومی، گفت: کرج کلان‌شهری است که بسیاری از مؤلفه‌های زیرساختی را نداشته و باید نسبت به برخی امور مثل وسایل حمل‌ونقل عمومی با اولویت خاص توجه ویژه صورت گیرد.

وی بابیان اینکه سرمایه گذرای در تجهیز وسایل حمل‌ونقل عمومی زیان ده نخواهد بود، تأکید کرد: حل معضل ترافیک و آلودگی هوای کرج درگرو تجهیز حمل‌ونقل عمومی و استفاده از تجربیات دیگر کلان‌شهرهای ایران و جهان در این زمینه است.

این کارشناس روانشناسی در پروژه‌های عمران با انتقاد از وضعیت مترو کرج که درگیر مناقشات است، گفت: در کرج مترو که به این زودی‌ها به نتیجه نمی‌رسد و از سوی دیگر ناوگان اتوبوس‌رانی هم از ضعف مفرط رنج می‌برد؛ می‌ماند تاکسی‌هایی که بخشی از آن فرسوده بوده و نه رضایتمندی شهروندان را جلب می‌کند و نه رضایت تاکسی‌داران را.

وی بر لزوم راه‌اندازی هرچه سریع‌تر نهضت تجهیز وسایل نقلیه عمومی تأکید کرد و گفت: فکر نمی‌کنم در شرایط کنونی بحرانی‌تر از وضعیت حمل‌ونقل عمومی در کرج مؤلفه دیگری باشد زیرا هیچ‌کدام از این وسایل در کرج مهیا به نظر نمی‌رسد.

حبیبی خلیفه لو تأکید کرد: باید هرچه سریع‌تر در حمل‌ونقل عمومی به سراغ پروژه‌های زودبازده رفته و حداقل خطوط «بی.آر.تی» را با سرعت در شهر راه‌اندازی کرده و درعین‌حال پروژه‌های زودبازده دیگری را مثل تجهیز ناوگان اتوبوس‌رانی و حتی تراموا را در دستور کار قرار دهیم.

وی درعین‌حال به نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی هم اشاره‌کرده و همچنین گفت: اغلب تاکسی‌داران از عدم‌حمایت تاکسی‌رانی گلایه‌مند هستند و همین انگیزه لازم برای بهینه‌سازی وسایله نقلیه را از تاکسی‌داران گرفته است.

این فعال اجتماعی جلب رضایت تاکسی‌داران با ارائه خدماتی مثل وسایل مصرفی و قطعات خودرو باقیمت مناسب و به‌صورت اقساطی را هم از مهم‌ترین اقدامات در رابطه با این مقوله ذکر کرد تا این قشر زحمت‌کش هم با روحیه و رضایتمندی بیشتری به مسافران درون‌شهری خدمات ارائه کنند.

این کارشناس مسائل شهری در پایان‌بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت مترو کرج تأکید کرد و گفت: با توافق طرفین بسیاری از مسائل به سهولت قابل‌حل است و می‌توان با ابتکار شورای شهر و با برگزاری چند نشست پیگیرانه این مسئله را به نتیجه رساند به‌گونه‌ای که نه پروژه تعطیل شود و نه اینکه کسی در این میان زیان ببیند.