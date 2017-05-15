ستادهای انتخاباتی قالیباف و رییسی ادغام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی شامگاه دوشنبه در مسجد جامع الغدیر پردیس طی سخنانی اظهار داشت: امروز در این دنیای پر فریب سیاست جهانی و منطقه کشور ما با رهبری مقام معظم رهبری چنان قدرتمند است که هیچ ابرقدرتی نمی تواند کوچکترین خدشه ای به کشور وارد کند و جمهوری اسلامی ایران امن ترین کشور منطقه است، باید شکر نعمت وجود رهبر معظم را به درگاه الهی داشته باشیم.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیاز به خدمتگزاران به مردم دارد، این حکومت برای مردم است و مردم سرنوشت خود را تعیین می کند، این حکومت برای رسیدگی به مردم و برای این است که فقر نباشد و فاصله بین غنی و فقری نبوده و اسلام حاکم باشد، حکومت اسلامی هدف اصلی پیامبر(ص) و همه ائمه علیهم السلام بوده است.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با انتقاد از برخی سخنان کاندیداها و طرفداران آن ها، افزود: باید به افرادی رای بدهیم که گرفتاری ها و مشکلات کشور را حل کرده و اقتصاد کشور را شکوفا کنند، تولید داخلی را رونق دهند، بیکاری جوانان را تبدیل به اشتغال کنند، بیش از ۴۰ درصد جوانان تحصیل کرده کشور بیکار هستند.

وی اضافه کرد: اتحاد برای برهم زدن برج قدرت کاندیدای ۴ درصدی ها برای عده ای سنگین تمام می شود، یک فرد جاهل نسبت به امام هشتم ما بی ادبی و بی احترامی کرد و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی دوم شخص کشور ما به خادم امام رضا(ع) اهانت می کند، مگر جرم است که خادم امام هشتم، خادم ملت هم شود، این بی احترامی به حرم مطهر مطهر است، یک سید والاقدر برای خدمت به مردم به عرصه آمده است و این امر برای عده ای گران تمام شده است.

وحید دستجردی گفت: تا کی بنشینیم و ببینیم هریک دارای چندین شرکت هستند، جمهوری اسلامی ایران جمهوری مردمی و بر اساس مردمسالاری دینی است، می خواهند کسانی را بر کشور حاکم کنند که دختر آن ها ۲۰۰ میلیون قاچاق کالا انجام دهند، معدن کاران عزیز ما در معدن با ۸۰۰ هزار تومان بر اثر گاز گرفتگی به خاک سپرده شدند، آن وقت دختر وزیر قاچاق ۲۰۰ میلیونی می کند.

وی با اشاره به این که در ایران اسلامی اشرافی گری و پول حرف اول و آخر را نمی زند، تاکید کرد: مردم در ۲۹ اردیبهشت نشان می دهند که از اشرافی گری خسته شدند.

وحید دستجردی ادامه داد: نباید کسی در برابر قانون در حاشیه امنیت باشد، در مناظره سوم اخلاق را کنار گذاشتند، امروز از وقوع چنین وقایعی افسوس می خوریم، کشور در رکود اقتصادی بی سابقه هستیم، چشم این مسئولین تنها به خارج از کشور و به بیگانگان و قدرت های استکباری است، برای سربلندی کشور باید چشم مسئولین در داخل و به توانایی مردم کشور باشد.

وی با تقدیر از ائتلاف محمد باقر قالیباف به نفع حجت الاسلام رییسی، گفت: در جمهوری اسلامی هدف خدمت است، نه پست و مقام، خدمتگزاران مردم همین افراد هستند که برای پیروزی نیروهای انقلابی از نامزدی انتخابات کناره گیری کرد.

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی افزود: ستادهای دکتر قالیباف و آیت الله رییسی ادغام و ستاد مشترکی ایجاد شده است، همین امر چنان نیروی مثبتی در مردم ایجاد کرد که رای های آیت الله رییسی بسیار بالا رفت، امروز توده مردم تغییر می خواهند و از آقای رییسی حمایت می کنند و نه ۴ درصدی ها، نشانه های اقبال مردم به آقای رییسی دیده می شود و این به دلیل پخش نبات و پارچه سبز نیست.

وی گفت: مردم امروز از خود مایه می گذارند، در حالی که مدارس را در خرم آباد و جاهای دیگر تعطیل کرده و با اتوبوس برای سفرهای رییس جمهور می آورند، دولت نتوانسته اشتغال برای جوانان تحصیل کرده ایجاد کند، امروز دولتی مدیر، مدبر و کارآمد نیاز داریم.

وحید دستجردی با اشاره به این که نظرسنجی ها پیروزی نیروهای انقلابی را نشان می دهد، گفت: نباید به این که چه کسی پیروز می شود فکر کرد، ما مامور به عمل هستیم، ما به اصلح رای می دهیم و بقیه را به خداوند واگذار خواهیم کرد.