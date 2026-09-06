عراق؛ از موضع گیری جدید الاعرجی تا فرود هواپیمای آمریکایی در اربیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخست‌وزیر عراق امروز یکشنبه با اشاره به اینکه نیروهای ائتلاف بین‌المللی تا پایان ماه سپتامبر جاری به‌طور کامل از عراق خارج خواهند شد، تاکید کرد که این خروج شامل نیروها و سامانه‌های پدافند هوایی، از جمله سامانه‌های مستقر در اقلیم کردستان عراق، خواهد بود.

الاعرجی بیان کرد: در ۳۰ سپتامبر، نیروهای ائتلاف به‌طور کامل از عراق خارج خواهند شد و این اقدام در راستای اجرای توافق میان دولت پیشین و ائتلاف بین‌المللی انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه دولت علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، اجرای این توافق را دنبال می‌کند، افزود: طرف آمریکایی آمادگی کامل خود را برای اجرای توافق و خروج در موعد تعیین‌ شده اعلام کرده است.

به گفته الاعرجی، این خروج شامل تمامی نیروها و سامانه‌های پدافند هوایی مشمول توافق خواهد بود.

وی درباره سلاح گروه‌های مسلح و طرف‌هایی که برای تحویل سلاح‌های خود شروطی تعیین کرده‌اند نیز توضیح داد که پرونده ساماندهی سلاح‌ها پس از خروج نیروهای ائتلاف بررسی خواهد شد.

الاعرجی در این باره گفت: پس از خروج ائتلاف، درباره سازوکاری جامع برای قرار دادن تمامی سلاح‌ها تحت کنترل دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح توافق خواهد شد.

مشاور امنیتی نخست‌وزیر عراق همچنین از پیشرفت تفاهم‌ها میان دولت عراق و گروه‌های مسلح خبر داد و افزود: مذاکرات به‌خوبی و بسیار مثبت پیش می‌رود و تفاهم مثبتی وجود دارد. کمیته ویژه چارچوب هماهنگی، تحت نظارت مستقیم نخست‌وزیر، به فعالیت خود برای تعیین تکلیف این پرونده ادامه می‌دهد.

الاعرجی درباره سامانه‌های پدافند هوایی آمریکایی متعلق به ائتلاف بین‌المللی در اقلیم کردستان نیز تأکید کرد که تمامی این سامانه‌ها نیز مشمول خروج خواهند بود.

وی اشاره کرد که روند خروج نیروها و سامانه‌ها عملا به‌صورت مرحله‌ای آغاز شده است.

فرود هواپیمای ترابری بزرگ آمریکایی در فرودگاه اربیل

از سوی دیگر منابع آگاه عراقی از فرود یک فروند هواپیمای ترابری بزرگ آمریکایی در فرودگاه بین‌المللی اربیل خبر دادند.

این منابع در گفتگو با المعلومه بیان کردند: یک فروند هواپیمای ترابری بزرگ آمریکایی در باند اختصاصی داخل فرودگاه بین‌المللی اربیل فرود آمد و اطلاعاتی درباره استفاده از این هواپیما برای انتقال تجهیزات و سامانه‌های نظامی ویژه از پایگاه حریر، در مجاورت فرودگاه، وجود دارد. نیروهای آمریکایی عملا روند انتقال بخشی از تجهیزات و امکانات خود در داخل پایگاه حریر را آغاز کرده‌اند و در چارچوب تحرکات جاری در این زمینه، برای تخلیه پایگاه پیش از ۳۰ سپتامبر آینده آماده می‌شوند.

منابع مذکور اشاره کردند: پایگاه حریر طی روزهای گذشته وارد وضعیت آماده‌باش حداکثری شد که چند روز ادامه داشت، اما از روز گذشته این وضعیت به‌تدریج کاهش یافته است. انتظار می‌رود طی روزهای آینده روند انتقال تجهیزات و امکانات نظامی افزایش یابد و در نهایت به مرحله تخلیه پایگاه، که پیش‌بینی می‌شود پیش از ۳۰ سپتامبر آینده انجام شود، برسد.