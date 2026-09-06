ترویج گفتمان «خونخواهی رهبر شهید» در دستور کار تبلیغات اسلامی فارس

حجت الاسلام والمسلمین احسان قاسمی در حاشیه نهمین نشست مدیران تبلیغات اسلامی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز نهمین نشست مدیران تبلیغات اسلامی استان فارس برگزار شد و یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در این نشست، برنامهریزی برای اجرای عملیات خونخواهی و تبیین گفتمان خونخواهی در شش ماه دوم سال بود.
وی با اشاره به اهمیت این موضوع در برنامههای تبلیغی استان، ادامه داد: قرار است موضوع عملیات و گفتمان خونخواهی بهصورت جدی در دستور کار مدیران تبلیغات اسلامی فارس قرار گیرد.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: مدیران تبلیغات اسلامی استان در این نشست و در جوار حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، گرد هم آمدند تا با یکدیگر عهدی جمعی برای اجرای هرچه بهتر این عملیات فرهنگی در شش ماه دوم سال ببندند.
قاسمی تأکید کرد: امیدواریم با برنامهریزی و همافزایی مجموعههای فرهنگی و تبلیغی استان، عملیات خونخواهی به نحو مطلوب اجرا شده و گفتمان آن در سطح جامعه بیش از پیش تبیین و ترویج شود.
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