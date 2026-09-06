فرودگاه کنارک به شبکه پروازی کشور بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاءالله اکبری با اشاره به اینکه توسعه حملونقل هوایی از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار استان قرار داشته است، اظهار کرد: در ماههای اخیر و بهدنبال شرایط ناشی از دو جنگ، محدودیتهایی برای پرواز در برخی فرودگاههای استان ایجاد شد که رفع این محدودیتها، بهویژه در فرودگاه کنارک، با جدیت دنبال شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستانوبلوچستان افزود: با مجموعه پیگیریها و هماهنگیهای انجامشده، محدودیت پروازی فرودگاه کنارک امروز برطرف شد و شرکتهای هواپیمایی اکنون در حال برنامهریزی برای برقراری پرواز از این فرودگاه به مقاصد مختلف کشور هستند.
اکبری ادامه داد: بازگشت فرودگاه کنارک به شبکه پروازی کشور، میتواند دسترسی هوایی جنوب استان را تقویت کرده و زمینه رفتوآمد آسانتر، رونق گردشگری و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در منطقه را فراهم کند.
وی گفت: توسعه زیرساختهای حملونقل و افزایش دسترسیهای هوایی، یکی از الزامات بهرهگیری از ظرفیتهای جنوب سیستانوبلوچستان است و استان این مسیر را با هدف تقویت ارتباطات هوایی و ایجاد ظرفیتهای پایدار پروازی دنبال میکند.های پایدار پروازی دنبال میکند.
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