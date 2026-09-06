سیروس ملاویسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش «لبخند تندرستی» از ۱۵ مرداد آغاز شده و تا ۱۵ شهریور ادامه داشت و تلاش شد تا از ظرفیت خیرین، پزشکان، پیراپزشکان، داروخانه‌ها و مراکز درمانی برای حمایت از جامعه هدف بهزیستی استفاده شود.

وی افزود: در همین راستا نشست‌هایی با حضور تعدادی از خیرین حوزه درمان شهرستان قروه برگزار شد و ظرفیت‌های موجود برای مشارکت در این پویش و میزان حمایت‌های قابل ارائه از سوی خیرین مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس بهزیستی قروه با بیان اینکه هزینه‌های درمانی یکی از دغدغه‌های مهم برخی مددجویان است، ادامه داد: بخشی از هزینه‌های درمان تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار نمی‌گیرد و تأمین همین هزینه‌های مازاد برای خانواده‌های کم‌برخوردار دشوار است.

حمایت از گروه‌های کم‌برخوردار

ملاویسی عنوان کرد: افراد دارای معلولیت، سالمندان، زنان سرپرست خانوار و دیگر خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی از جمله گروه‌هایی هستند که ممکن است برای پرداخت هزینه‌های درمانی با مشکلات اقتصادی مواجه شوند و حضور خیرین می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این پویش تنها جمع‌آوری کمک در یک بازه زمانی مشخص نیست، بلکه بهزیستی شهرستان به دنبال ایجاد زمینه‌ای برای شکل‌گیری همکاری‌های پایدار میان خیرین و مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت با مددجویان است.

رئیس بهزیستی قروه تأکید کرد: استمرار همراهی پزشکان، پیراپزشکان، داروخانه‌ها و مراکز درمانی می‌تواند دسترسی جامعه هدف به خدمات سلامت را تسهیل کرده و فشار ناشی از هزینه‌های درمان را از دوش خانواده‌های نیازمند کاهش دهد.

ملاویسی در پایان گفت: از خیرین و فعالان حوزه سلامت شهرستان که در این مسیر همراه بهزیستی هستند قدردانی می‌کنیم و امیدواریم با تداوم این مشارکت‌ها، حمایت مؤثرتری از مددجویان و خانواده‌های تحت پوشش انجام شود.