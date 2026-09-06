به گزارش خبرگزاری مهر، دو منبع آگاه از مذاکرات به رویترز گفتند اوپکپلاس در نشست روز یکشنبه خود قصد دارد سیاست تولید نفت برای ماه اکتبر را بدون تغییر نگه دارد؛ زیرا این گروه تولیدکننده ابتدا باید درباره سهمیههای جدید به توافق برسد و سپس درباره گامهای بعدی تولید تصمیم بگیرد.
این نشست در شرایطی برگزار میشود که جنگ همچنان صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز را مختل کرده و نفوذ اوپکپلاس بر قیمتها و سهم بازار را کاهش داده است. تصمیمهای این گروه درباره عرضه، برخلاف گذشته، تأثیر محدودتری بر بازار داشته است.
اوپکپلاس در ماه اوت با افزایش تولید برای سپتامبر موافقت کرد و بدین ترتیب روند تدریجی لغو کاهش تولید روزانه ۱.۶۵ میلیون بشکهای را که نخستینبار در سال ۲۰۲۳ تصویب شده بود، تکمیل کرد.
با وجود افزایشهای مورد توافق، این گروه متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش از جمله روسیه، همچنان به دلیل جنگ بسیار پایینتر از اهداف تولیدی خود نفت تولید میکند.
اوپکپلاس همچنان یک لایه دیگر از کاهش تولید را برای بیشتر اعضای این گروه ۲۱ عضوی تا پایان سال ۲۰۲۶ حفظ کرده است.
پیش از آنکه این گروه درباره نحوه لغو این کاهشها و بازگرداندن تولید به بازار تصمیم بگیرد، باید ظرفیت تولید نفت اعضا را بررسی کند تا مبنای تولید سال ۲۰۲۷ مشخص شود؛ این مبنا برای تعیین سهمیههای آینده استفاده خواهد شد.
منابع پیشتر به رویترز گفته بودند این بحث احتمالاً در اواخر سال ۲۰۲۶ انجام خواهد شد و به همین دلیل، اوپکپلاس احتمالاً افزایش تولید خود را در سهماهه چهارم متوقف خواهد کرد.
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