سعید یوسفپور مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز برنامه «گاو بانگی» در زیستگاههای مرال استان سمنان، اظهار کرد: این طرح از دهم شهریورماه در مناطقی از جمله جنگلهای پرور و محدوده امن رودبارک، منطقه حفاظتشده جنگلی ابر و اولنگ و همچنین پناهگاه حیات وحش خوشییلاق آغاز شده است.
وی افزود: عمده تمرکز عملیات حفاظتی در منطقه حفاظتشده پرور و محدوده امن رودبارک است؛ مناطقی که بخش قابل توجهی از زیستگاه مرال در جنگلهای هیرکانی استان را در خود جای دادهاند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه فصل گاو بانگی از حساسترین دورههای زندگی مرال محسوب میشود، توضیح داد: در این دوره شرایط زیستی و رفتاری گوزنهای قرمز تغییر میکند و از این رو حفاظت از آنها نیازمند افزایش گشت و کنترل و حضور مستمر نیروهای حفاظتی است.
یوسفپور ادامه داد: نیروهای محیط زیست و حفاظتگران مردمی در هفت نقطه از جنگلهای رودبارک و پرور مستقر شدهاند و در مجموع ۲۵۰ نفرروز محیطبان، کارشناس و نیروی مردمی در اجرای برنامه گاو بانگی مشارکت دارند.
وی هدف اصلی این عملیات را پیشگیری از بروز تهدیدها و تخلفات در فصل جفتگیری مرال عنوان کرد و گفت: حضور و پایش مستمر نیروهای حفاظتی در این مناطق با هدف ایجاد محیطی امن برای جفتگیری و تداوم حیات این گونه ارزشمند انجام میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با تأکید بر اهمیت مرال بهعنوان یکی از شاخصترین گونههای حیات وحش استان، خاطرنشان کرد: مرال یا گوزن قرمز ایرانی، بزرگترین گونه گوزن کشور است که در بخشهایی از جنگلهای هیرکانی استانهای شمالی و سمنان زیست میکند و حفاظت از جمعیت آن از اولویتهای محیط زیست به شمار میرود.
وی تأکید کرد: در فصل گاو بانگی، همراهی مردم و گردشگران حاضر در زیستگاههای مرال و خودداری از ایجاد هرگونه مزاحمت برای این گونه، نقش مهمی در موفقیت برنامههای حفاظتی و حفظ جمعیت مرال دارد.
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