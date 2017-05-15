اشتغال کلید اساسی حل همه مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف با حضور در شبکه خبر درباره رونق تولید گفت: در حوزه مسائل بحران اقتصادی در همه دنیا وقتی بحران اقتصادی شکل می گیرد، دولت مسئولیت پیدا می کند و به طور مستقیم دخالت می کند. امروز ما در کشور مشکل بیکاری، رکود و گرانی داریم که نباید یک به یک به آنها نگاه کنیم.

وی افزود: وقتی رونق را دنبال می کنیم باید مراقب باشیم رکود ایجاد نشود. در دولت مردم نگاه ما این است که ظرفیت های خودمان را برای این چالش ها پیدا کنیم. ظرفیت های ما در ابتدا سرمایه های داخلی است، دوم نیروی انسانی ماست که فکر می کنم در شرایط فعلی کشور در این دو زمینه مزیت نسبی داریم.

قالیباف گفت: امروز بانک ها و تولیدکنندگان ما از ظرفیت های جدی ما هستند. امروز طول دوره رکود در کشور ما تاریخی شده است در گذشته هیچ وقت ما این دوره طولانی رکود را نداشتیم.

نامزد انتخابات با بیان اینکه امروز مدیریت مشکل اصلی ماست، گفت: این ها تلاش می کنند از سرمایه خارجی استفاده کنند البته ما باید به سراغ سرمایه خارجی برویم اما باید بدانیم خارجی ها اول نگاه می کنند ببینند آیا دولت می تواند امنیت سرمایه آنها را تضمین کند یا نه که البته امروز دولت در این زمینه ناموفق است. در حقیقت سیستم بانکی ما می تواند برای راه اندازی مراکز تولید موثر باشند. این مراکز سرمایه ندارند چون بانک ها سرمایه ها را جایی دیگر خرج می کنند ضمن اینکه دولت باید برای این تولیدات بازار پیدا کند که در این زمینه دولت موفق نبوده است.

۴۰ درصد فرار مالیاتی داریم

وی افزود: مصمم هستیم نظام بانکی را اصلاح کنیم، شفافیت، کنترل در واگذاری و نظارت بر حوزه تولید کرده و از رانت در حوزه واگذاری وام جلوگیری کنیم. در یک سال ۵۴۰ هزار میلیارد تومان وام داده شده است؛ همه وام ها را چند هزار نفر گرفتند این نشان می دهد که عدالت و اولویت در نظر گرفته نشده است.

قالیباف تصریح کرد: ما امروز ۴۰ درصد فرار مالیاتی داریم؛ اینها جز ۴ درصدهایی هستند که ثروت بادآورده به دست می آورند و در عین حال مالیات هم پرداخت نمی کنند، اگر این سیستم ها را اصلاح کرده و یا با قاچاق مبارزه کنیم، مشکلات حل می شود که دولت نتوانسته این کار را انجام دهد؛ فقط رکود آورده تا بگوید تورم را کنترل کرده که البته زندگی مردم نشان می دهد تورم و گرانی هم داریم.

نامزد انتخابات درباره واردات کالای خارجی گفت: جلوگیری از این اقدام قابل انجام است که اگر این کار را انجام ندهیم تمام اقتصاد ما فلج خواهد شد. قاچاق کالایی که انجام می شود به خاطر این است که مسئولان درگیر سیاست گذاری در این خطای بزرگ منفعت پیدا می کنند از این رو برای مبارزه با قاچاق از خود مایه نمی گذارند.

قالیباف تصریح کرد: قاچاق در کشور ما از روی ریل و رسمی می آید اما چرا دولت بر حمل و کنترل و ترخیص اینها نظارت نمی کند. در سطح وزیر امروز قاچاق کالا آن هم از جنس لباس داریم بعد آیا توقع دارید دولتی با این نگاه با قاچاق مبارزه کند. حتما این کار را نخواهد کرد و در نتیجه فسادی سازمان یافته در کشور اتفاق می افتد.

وی درباره مشکلات بانکی گفت: این یکی از ناعدالتی های نظام بانکی ماست. مردم همه سرمایه خود را به بانک ها سپردند. اما دولت نتوانست در توزیع این سرمایه ها نظارت کند. اگر قرار است وامی داده شود باید مشخص شود این وام برای فلان پروژه است سند آن باید باشد.

قالیباف خاطرنشان کرد: جالب است یک نفر بدون وثیقه و هیچ ضامن دیگری ۴۰۰ میلیارد تومان وام می گیرد. این پول از سیستم بانکی برداشته شده دوباره به همان سیستم بانکی سپرده شده و سود ۲۴ درصد از بابت آن دریافت می شود اما یک زوج جوان چند سال برای گرفتن وام ازدواج در صف می مانند.

اشتغال کلید اساسی حل همه مشکلات است

وی گفت: اشتغال کلید اساسی حل همه مشکلات از جمله مشکل ازدواج و از هم پاشیدگی زندگی هاست.

نامزد انتخابات درباره هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد: باید هر حرفی را براساس قانون بزنیم، براساس قانون یارانه ها از محل اصلاح قیمت ها تامین می شود. اما متاسفانه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها درست عمل نمی کند.

قالیباف گفت: بودجه جاری دولت سه برابر شد، پاداش های بالا پرداخت شده و حقوق های نجومی داده می شود، می گویند این باعث گرانی نمی شود اما اگر یارانه براساس قانون اضافه شود گرانی در کشور ایجاد خواهد کرد.

وی درباره رونق مسکن گفت: هنوز رکود مسکن در کشور منفی ۱۶ است و بخش عمده ای از خانوارها مشکل مسکن دارند. بیش از ۳۰۰ هزار نفر در طرح مسکن مهر رها شده هستند. در دولت مردم به سرعت مسکن مهر را انجام خواهیم داد.

قالیباف ادامه داد: بیش از ۲۵۰ شغل مستقیم و ۱۷۰۰ شغل غیر مستقیم در حوزه ساخت و ساز مسکن می توان ایجاد کرد. بودجه جاری دولت از ۱۰۴ هزار میلیارد به تومان ۳۳۰ هزار میلیار تومان رسید اما یک سوم این میزان هم برای تولید و ساخت و ساز اختصاص نداد.

نامزد انتخابات گفت: در مسکن سازی باید اولویت به بافت فرسوده داده شود. این اقدام در تهران انجام شد که باید در سراسر کشور نیز اجرایی شود.

قالیباف تصریح کرد: من به شما قول می دهم رونق را در بخش اقتصاد به وجود آورم که به دنبال آن گرانی نیاید، اشتغال ۵ میلیون را که متعهد شدیم اجرایی می کنیم، چون معتقدیم ما به کمک جوانمان می توانیم، داریم و می شود.