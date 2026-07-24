افزایش تدریجی دمای هوا در گلستان؛ آغاز موج گرما از اوایل هفته آینده

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز جمعه تا اواسط هفته آینده، جو استان به تدریج آرام و پایدار میشود و در این مدت پدیده جوی قابل توجهی برای بیشتر مناطق پیشبینی نمیشود.
جعفری با اشاره به روند تغییرات دمایی خاطرنشان کرد: از امروز دمای هوا بهصورت تدریجی افزایش مییابد و این روند تا روزهای ابتدایی هفته آینده ادامه خواهد داشت، بهگونهای که گرمای هوا در سطح استان تشدید خواهد شد.
کارشناس هواشناسی گلستان به شهروندان توصیه کرد: با توجه به افزایش دما در روزهای آینده، بهویژه در ساعات گرم روز، نسبت به مدیریت مصرف آب و برق و رعایت توصیههای هواشناسی و بهداشتی توجه بیشتری داشته باشند.
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