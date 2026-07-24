فروشگاه های کالابرگ الکترونیکی در کرمان ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اجرای برنامه‌های ساماندهی فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی در استان کرمان خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف ارتقای شفافیت، نظم‌بخشی به فرآیند عرضه کالاهای اساسی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم انجام می‌شود.

وی افزود: بر اساس ابلاغ معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخی تغییرات در نحوه همکاری با فروشگاه‌های طرف قرارداد در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، تا زمان نهایی شدن اطلاع‌رسانی‌های فنی و اجرایی، روند خدمت‌رسانی فروشگاه‌های فعال مطابق روال گذشته ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند بدون نگرانی از خدمات طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با بیان اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی بزرگ و فروشگاه‌های دارای تراکنش بالا موظف به اتصال صندوق‌های فروشگاهی به شبکه ملی اعتبار هستند، اظهار داشت: این اقدام نقش مهمی در افزایش شفافیت، تسهیل نظارت و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی خواهد داشت.

ابراهیمی، همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط اجرایی طرح توسط تمامی فروشگاه‌های طرف قرارداد، خاطرنشان کرد: استفاده از تجهیزات و سامانه‌های مورد تأیید، ثبت صحیح تراکنش‌ها و رعایت کامل دستورالعمل‌های ابلاغی از الزامات استمرار همکاری در طرح کالابرگ الکترونیکی است و هرگونه تخلف مطابق ضوابط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان ضمن قدردانی از همکاری اصناف و فروشندگان استان در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، تسهیل دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی و ارائه خدمات مطلوب به مردم است و کمیته نظارت بر طرح، با جدیت اجرای آن را مورد پایش قرار می‌دهد.