تغییر تاریخ بازی پرسپولیس و لخویا ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های استقلال تهران و العین امارات روز دوشنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت و پرسپولیس یک روز بعد یعنی سه شنبه در همین ورزشگاه با لخویا بازی می کند. به خاطر بازی استقلال، تیم لخویا نمی تواند در تمرین یک روز قبل از بازی در ورزشگاه آزادی حضور یابد و باید در زمین دیگری تمرین کند.

گفته می شود لخویا به همین دلیل درخواستی را برای تغییر تاریخ بازی از سه شنبه به چهارشنبه داشته است تا بتواند یک روز پیش از رویارویی با پرسپولیس، در آزادی تمرین کند.

حامد مومنی عضو کمیته بین الملل فدراسیون در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه گفته می شود باشگاه لخویا قطر به دنبال تغییر تاریخ بازی با پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا است، گفت: شاید لخویا چنین درخواستی را از کنفدراسیون فوتبال آسیا داشته است ولی AFC هیچ نامه ای به ما برای تغییر زمان و تاریخ مسابقه نزده است.

وی تاکید کرد: تغییر زمان یک مسابقه در آسیا به راحتی امکانپذیر نیست چرا که ماهواره ها را از قبل برای پخش مستقیم رزرو کرده اند. در غرب آسیا هم مسابقات روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار می شود و نمی توان آنرا روز چهارشنبه برگزار کرد.

عضو کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال تصریح کرد: معمولا برنامه مسابقات به این خاطر تغییر نمی کند. قبلا هم مواردی مشابه به این مورد بوده است. تغییر تاریخ مسابقه فقط در شرایط استثنایی ممکن است.

مومنی در پایان گفت: در این مواقع راه حل این است که تیم لخویا در زمین دیگری به جز استادیوم آزادی تمرین کند که شرایط مناسبی داشته باشد. امکان دارد لخویا صبح روز بازی استقلال با العین، فقط یک جلسه آشنایی با استادیوم داشته باشد و دقایقی در ورزشگاه حاضر شوند ولی امکان تمرین ندارند. پرسپولیس هم برای تمرین لخویا دو زمین خیریه عمل و شهید کاظمی را معرفی کرده است که منتظر تایید نهایی AFC هستیم.