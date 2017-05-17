آیین پایانی نخستین کارگاه پرورش فیلمنامه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین کارگاه پرورش فیلمنامه (دراماتورژی) طی آیینی عصر سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت با حضور علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، مسعود احمدیان معاون فرهنگی و پژوهشی، علی پورعیسی مدیر کارگاه و سعید افراسیابی مدیر مرکز آموزش بنیاد سینمایی فارابی و فیلمنامه‌نویسان منتخب در محل سالن کنفرانس بنیاد برگزار شد.



در این مراسم علی پورعیسی مدیر کارگاه پرورش فیلمنامه ضمن اشاره به دلایل و روند برگزاری این کارگاه گفت: نخستین کارگاه پرورش فیلمنامه (دراماتورژی) با اهداف «آموزش روش بازخورد و بازنویسی فیلمنامه» و «ایجاد زیربنایی برای تأسیس مؤسسه های خدمات پرورش فیلمنامه» برگزار می‌شود.



وی به مراحل انتخاب فیلمنامه های برتر اشاره کرد و گفت: پس از مطالعه و بررسی ۸۰ طرح فیلمنامه دریافتی، توسط استادان این دوره ۵ طرح فیلمنامه انتخاب شده و به مدت ۱۳ روز با حضور نویسندگان در این کارگاه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.



پورعیسی افزود: در این دوره فیلمنامه‌های «ری را» (تاریخی و خانوادگی/ نوشته ستاره پیرخدری)، «سه ماه معاشرت» (کمدی خانوادگی/ نوشته گلزار رضوی)، «ملاقات با مامان و بابام» (محسن زمانی و مریم صدیق)، «ستون ۷۲۰» (دفاع مقدس و دینی/ نوشته سمانه احمدی و مهدی اسدی) و «آی دنیز» (اجتماعی با موضوع مهاجرت افغان‌ها/ نوشته عاطفه تلقانی) مورد تحلیل و نقد قرار گرفت.



در ادامه علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی ضمن خوش آمدگویی به فیلمنامه نویسان منتخب گفت: فارابی از مؤسساتی است که در انجام کارهای ماندگار و ارزشمند از جمله کارگاه‌های آموزشی همیشه پیشقدم بوده است



تابش با بیان اینکه دست‌اندکاران این کارگاه تلاش کردند تا ضمن معرفی پرورش فیلمنامه در سینمای ایران، کار «دراماتورژی» نیز در عرصه مدیریت و تولید فیلم به رسمیت شناخته شود، افزود: امیدوارم نتایج این دوره قابل قبول و ارزشمند باشد و فیلمنامه‌هایی را که در این دوره مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته به سینماگران معرفی کنیم و مورد استقبال قرار گیرد.



وی با اشاره به اینکه فیلمنامه‌نویسی نیازمند حمایت‌های بیشتری است و برگزاری چنین کارگاهی تجربه جدیدی برای بنیاد فارابی به همراه دارد، گفت: بنیاد سینمایی فارابی تلاش می‌کند ضمن انجام مسئولیت اصلی خود - حمایت از تولید سینمایی حرفه‌ای – از بخش آموزش تخصصی سینما نیز حمایت کرده و شکل جدیدی از این دوره را به جامعه سینمایی کشور معرفی کند.



تابش ضمن اشاره به فضای مؤثر گفتگو و بازخوردهای کارگاه دراماتورژی گفت: بنیاد سینمایی فارابی در نظر دارد پس از بررسی و ارزیابی این دوره و همچنین جمع بندی نظرات استادان و فیلمنامه‌نویسان منتخب، با برنامه‌ریزی مناسب نسبت به ادامه برگزاری چنین دوره‌هایی اقدام کند.



مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در ادامه گفت: برای تولید یک اثر هنری، غیر از بخش خلاقانه‌اش که فیلمنامه‌نویس به عنوان نویسنده باید به آن توجه ویژه داشته باشد، نظرخواهی و در معرض دید اهل فن قرار دادن نیز می‌تواند برای خلق یک اثر ارزشمند تاثیرگذار باشد.



او در پایان سخنان خود گفت: امیدوارم برگزاری چنین دوره‌هایی ثمربخش بوده و شما فیلمنامه نویسان جوان با حضور در این کارگاه تجربیات ارزشمندی را در حوزه فیلمنامه نویسی کسب کرده باشید.



مسعود احمدیان معاون فرهنگی و پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی نیز در این جلسه ضمن تأکید بر اینکه یک فیلمنامه به تنهایی یک اثر کامل هنری نیست، گفت: با توجه به استعدادهایی که در شما نهفته است امیدوارم توانسته باشید در طول این دوره آموزشی پیشرفت‌های خوبی را درعرصه فیلمنامه‌نویسی کسب کرده باشید.



وی افزود: با توجه به اینکه قبل از شروع کارگاه خلاصه فیلمنامه‌ها را مطالعه کرده‌ام، هم اکنون که کارگاه به پایان رسیده و نظرات استادان و مدیر گارگاه در فیلمنامه‌ها اعمال شده مشتاق هستم تا نسخه نهایی را مطالعه و در صورت قابل دفاع و پشتیبانی بودن به سینماگران جهت تولید ارایه دهیم.



«احمدیان» همچنین ضمن اشاره به اینکه بنیاد سینمایی فارابی رقیب بخش خصوصی نیست گفت: دوره دراماتورژی برای مدیریت بنیاد دارای اهمیت خاصی بود چرا که ترجیح دادیم با حداقل هنرجو این کارگاه تشکیل شود تا حتی‌الامکان یک کار ماندگار و استاندارد را با توجه به بضاعت بنیاد و توانایی‌های شما تولید کنیم.



معاون فرهنگی بنیاد بیان کرد: امیدوارم برگزاری چنین دوره‌هایی به شکل حرفه‌ای‌تر تداوم داشته باشد.



در ادامه فیلمنامه‌نویسان منتخب نظرات خود را در خصوص نخستین کارگاه پرورش فیلمنامه (دراماتورژی) و چگونگی برگزاری آن ارایه کردند و در پایان مراسم نیز از سوی «علیرضا تابش» مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی گواهی پایان دوره به ۵ فیلمنامه نویس منتخب اهدا شد.



کلاس‌های آموزشی این کارگاه به ترتیب با حضور منصور براهیمی، محمد گذرآبادی، فرید مصطفوی، امیرحسن ندایی، کمال تبریزی، فرهاد توحیدی، منوچهر محمدی، سعید عقیقی، فریدون فرهودی، نغمه ثمینی و علی پورعیسی مدیر و سرپرست کارگاه برگزار شد.



نخستین دوره کارگاه پرورش فیلمنامه (دراماتورژی) از ۹ تا ۲۵ اردیبهشت در محل سالن کنفرانس بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.