منویات رهبری معیار انتخاب فرد اصلح در انتخابات است

حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انتخابات روز جمعه اظهار کرد: ملت ما مردمی آگاه هستند و همیشه در بین انتخاب‌های خود بهترین گزینه را انتخاب می‌کنند.

وی افزود: مردم برای رسیدن به معیار اصلح می‌توانند از سخنان رهبر معظم انقلاب و امام راحل (ره) که پر از شاخص، نشانه و معیار انتخاب اصلح است استفاده کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: بشر انتخاب‌گر، انتخاب‌کننده و گزینش کننده است و جمهوری اسلامی ایران این فضا را ایجاد کرده تا مردم حق انتخاب داشته باشند.

انتخاب فرد اصلح نیازمند تحقیق و مشورت است

حجت‌الاسلام ولی نژاد افزود: برای انتخاب اصلح نیاز به مشورت و تحقیق بوده و مردم باید با مشورت با یکدیگر گزینه‌ای که خوب و شایسته‌تر است را انتخاب کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: داشتن تقوا، ولایت‌پذیر بودن، تبعیت از قانون، ساده زیستی، تخصص، تعهد و حمایت از محرومان و مستضعفان از معیارهای انتخاب اصلح است که در منویات رهبر معظم انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) بارها بیان‌شده است.

وی تصریح کرد: انتخاب اصلح برکات زیادی دارد و اولین آن این است که حجت شرعی بر رأی‌دهنده بوده که او را انتخاب کرده است و نکته دوم اینکه سکان کشور به دست کسی می‌افتد که او از همه آگاه‌تر و دلسوزتر است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: ملت ما در روز ۲۹ اردیبهشت به فرد اصلح رأی خواهد داد و او هم موظف بوده در مقابل اعتماد مردم خدمتگزار آن‌ها باشد و در راستای رفع مشکلات آن‌ها تلاش کند.