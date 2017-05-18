به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فدراسیون فوتبال باشگاه هایی که حکم قطعی فیفا درباره بدهی های گذشته را داشته باشند، حق جذب بازیکنان و مربیان خارجی جدید را ندارند اما باشگاه هایی که پرونده های آنها باز بوده و در حال رسیدگی است، مشکلی برای جذب خارجی های جدید ندارند.

علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره بحث محرومیت این تیم از انعقاد قرارداد با بازیکنان خارجی از سوی فدراسیون فوتبال، گفت: همانطور که پیش از این اعلام کردیم و جناب آقای تاج هم به درستی اشاره کردند باشگاه پرسپولیس در حال حاضر پرونده جاری در فیفا ندارد. ما همچون تمام باشگاه های دنیا موارد اختلافی در گذشته داشته ایم که پرونده آنها به فیفا رفته است و در نوبت رسیدگی قرار دارد اما پرونده ای که منجر به حکم شده باشد و آن را حل نکرده باشیم وجود ندارد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: تا به امروز بیش از ۷۰ میلیارد ریال از مطالبات پرونده هایی که در فیفا داشته ایم را پرداخت کردیم تا کارمان به محرومیت و مشکلات این چنینی نرسد اما واقعاً مشکلات گذشته دست ما نیست. خوشبختانه از زمانی که هیئت مدیره و تیم مدیریتی جدید در باشگاه مستقر شدند پرونده ای که در فیفا به جریان افتاده و حل نشده باشد، نداشتیم که این مسئله در صحبتهای ریاست محترم فدراسیون فوتبال هم به درستی مورد اشاره قرار گرفت.

طاهری در پایان گفت: از این رو با درایت مهدی تاج ان شاءالله قراردادهای جدید هم بدون مشکلی ثبت می شود تا هواداران میلیونی پرسپولیس که صاحبان اصلی این تیم هستند یک تیم قوی و آماده را در فصل جدید لیگ برتر و ادامه لیگ قهرمانان آسیا شاهد باشند.