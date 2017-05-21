روش ابتکاری محققان فرانسوی برای مقابله با باج افزار «واناکرای»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فری مالیزیاتودی، باج افزار واناکرای که از روز جمعه بیش از ۳۰۰ هزار رایانه را در ۱۵۰ کشور جهان آلوده کرده، فایل های رایانه ای ذخیره شده شخصی کاربران را قفل کرده و برای بازگرداندن آنها به حالت عادی درخواست دریافت ۳۰۰ دلار باج می کند. اما محققان می گویند می توان بدون پرداخت باج فایل های قفل شده را بازیابی کرد.

یوروپل می گوید ابزار مذکور توسط مرکز جرائم سایبری اروپا مورد آزمایش قرار گرفته اند و در شرایطی خاص قادر به احیای اطلاعات رمزگذاری شده بوده اند.

طراحان ابزار مذکور خود نیز می گویند تنها در صورتی می توان از این روش به خوبی استفاده کرد که رایانه های آلوده شده مجددا راه اندازی نشده باشند و فایل های ذخیره شده توسط هکرها به طور دائم قفل نشده باشند. طراحان باج افزار واناکرای یک هفته بعد از قفل کردن فایل های رایانه ای آنها کاملا قفل و پاکسازی می کنند.

ابزار یاد شده که wanakiwi نام دارد به رایگان در اینترنت در دسترس بوده و با ویندوزهای ۷، ۲۰۰۳ ، ویستا، ۲۰۰۸ و ایکس پی سازگاری دارد. طراحان این ابزار عبارتند از Adrien Guinet متخصص امنیتی مستقل، Matthieu Suiche یک هکر مشهور بین المللی و Benjamin Delpy کارمند Banque de France.