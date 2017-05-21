۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

خط بی آر تی قدس – جمهوری تا یک ماه آینده بهره برداری می شود

اصفهان - معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: خط بی آر تی میدان قدس تا میدان جمهوری با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان تا کمتر از یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

علیرضا صلواتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی خط بی آر تی  قدس – جمهوری از دو ماه گذشته اظهار داشت: این خط از اتوبوس تندرو،  قرار است از خیابان‌های آیت‌الله ادیب، شهید باهنر و رباط عبور کند.

وی با بیان اینکه برای خط بی آر تی قدس – جمهوری هشت ایستگاه در مسافت چهار کیلومتر در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: زیرسازی‌های این خط تکمیل شده و حدود ۲۰ میلیارد ریال نیز برای آن هزینه شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه عملیات اجرایی ایستگاه‌های بی آر تی میدان قدس – جمهوری با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی در حال انجام است، افزود: دوربین‌های این خط نیز تا یک ماه آینده نصب می شود.

وی با اشاره به اینکه ایمن سازی مسیر در حال انجام است، تصریح کرد: راه بندهای الکترونیکی نیز خریداری شده است.

صلواتی همچنین کل بودجه بهره برداری از خی بی آر تی قدس – جمهوری را ۱۵ میلیارد تومان عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه با راه‌اندازی بی آر تی آزادی – جمهوری بی آر تی محور شرق تکمیل می شود، اضافه کرد: در محور غرب نیز با راه اندازی بی آر تی جمهوری – آزادی تا شش ماه آینده بی آر تی در این محور نیز تکمیل خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان افزود: با اجرای این دو پروژه حلقه حمل و نقل عمومی در شهر اصفهان تکمیل می شود و در کمتر از ۴۰ دقیقه می توان یک دور در شهر اصفهان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این دو خط بی آر تی حمل و نقل عمومی در شمال اصفهان ساماندهی شود، اضافه کرد: همچنین دسترسی مناطق هفت و هشت به شبکه حمل و نقل عمومی سریع ایجاد خواهد شد.

