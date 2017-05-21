خط بی آر تی قدس – جمهوری تا یک ماه آینده بهره برداری می شود

علیرضا صلواتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی خط بی آر تی قدس – جمهوری از دو ماه گذشته اظهار داشت: این خط از اتوبوس تندرو، قرار است از خیابان‌های آیت‌الله ادیب، شهید باهنر و رباط عبور کند.

وی با بیان اینکه برای خط بی آر تی قدس – جمهوری هشت ایستگاه در مسافت چهار کیلومتر در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: زیرسازی‌های این خط تکمیل شده و حدود ۲۰ میلیارد ریال نیز برای آن هزینه شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه عملیات اجرایی ایستگاه‌های بی آر تی میدان قدس – جمهوری با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی در حال انجام است، افزود: دوربین‌های این خط نیز تا یک ماه آینده نصب می شود.

وی با اشاره به اینکه ایمن سازی مسیر در حال انجام است، تصریح کرد: راه بندهای الکترونیکی نیز خریداری شده است.

صلواتی همچنین کل بودجه بهره برداری از خی بی آر تی قدس – جمهوری را ۱۵ میلیارد تومان عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه با راه‌اندازی بی آر تی آزادی – جمهوری بی آر تی محور شرق تکمیل می شود، اضافه کرد: در محور غرب نیز با راه اندازی بی آر تی جمهوری – آزادی تا شش ماه آینده بی آر تی در این محور نیز تکمیل خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان افزود: با اجرای این دو پروژه حلقه حمل و نقل عمومی در شهر اصفهان تکمیل می شود و در کمتر از ۴۰ دقیقه می توان یک دور در شهر اصفهان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این دو خط بی آر تی حمل و نقل عمومی در شمال اصفهان ساماندهی شود، اضافه کرد: همچنین دسترسی مناطق هفت و هشت به شبکه حمل و نقل عمومی سریع ایجاد خواهد شد.