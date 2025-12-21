به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شفقنیوز، عبدالقادر کربلایی، معاون نظامی جنبش النجباء، در بیانیهای بر تداوم مقاومت این جنبش علیه نیروهای آمریکایی با همه روشها تأکید کرد.
وی ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق را نقض آشکار حاکمیت این کشور دانست و مخالفت خود را با هرگونه تعویق و وقتکشی در اجرای توافق خروج نیروهای خارجی اعلام کرد.
بر اساس این بیانیه که کربلایی آن را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، آمده است: ادامه حضور نیروهای آمریکایی با وجود خواسته رسمی و مردمی عراقیها برای خروج صورت میگیرد و واشنگتن بهطور مستمر در امور داخلی عراق دخالت میکند؛ از جمله با حمایت و تجهیز گروههای مسلحی که هدفشان بیثباتسازی کشور است، دست به این کار میزند.
در ادامه این بیانیه آمده است: اشغالگری، توجیهی برای تداوم مقاومت مشروع است و این مقاومت حقی است که ملتهای تحت اشغال از آن برخوردارند و مشروعیت خود را از کرامت ملت عراق میگیرد.
کربلایی در پایان تأکید کرد که فشارها و تهدیدها تأثیری بر این رویکرد نخواهد داشت و جنبش النجباء همچنان به گزینه رویارویی تا پایان دادن به حضور نظامی خارجی در عراق متعهد خواهد ماند.
شفق نیوز نوشت: این در حالی است که در ۲۴ ساعت گذشته برخی گروههای مسلح عراقی با دعوت به انحصار سلاح در دست دولت موافقت کردهاند و مواضعی رسمی از سوی شبل الزیدی، دبیرکل کتائب امام علی، قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهلالحق و همچنین گروه انصارالله الاوفیاء و سخنگوی کتائب سیدالشهدا در این باره اعلام شده است.
در مقابل، کتائب حزبالله عراق شنبه شب با صدور بیانیهای مخالفت خود را با «خلع سلاح» اعلام و تأکید کرد: حاکمیت، تأمین امنیت عراق و جلوگیری از مداخلات خارجی با همه اشکال آن، مقدمه گفتوگو درباره انحصار سلاح در دست دولت است.
این گروه مقاومت در عراق افزود که موضع کتائب حزب الله منطبق با دیدگاه مراجع است و تحقق این شرایط را پیششرط میداند.
پیشتر فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی عراق، از پاسخ مثبت گروههای مسلح به انحصار سلاح در دست دولت خبر داده و از رهبران این گروهها به دلیل همکاری برای آنچه «تحقق حاکمیت قانون و انتقال به فعالیت سیاسی پس از رفع نیاز ملی به فعالیت نظامی» اعلام شده قدردانی کرده بود.
آمریکا در ماههای اخیر فشارهای شدیدی بر دولت عراق برای پایان دادن به فعالیت گروههای مقاومت، انحلال آنها و کنترل سلاح خارج از چارچوب دولت اعمال کرده و همچنین با توجه به آنکه نمایندگان گروههای مقاومت پس از انتخابات اخیر کرسیهای قابل توجهی در پارلمان به دست آوردهاند، واشنگتن شرط کرده است که گروههای مقاومت در دولت آینده مشارکت نداشته باشند.
