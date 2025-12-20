به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، دولت ونزوئلا اعلام کرد: عملیات ربایش یک کشتی توسط آمریکا بدون مجازات نخواهد ماند و کاراکاس شکایتی را در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، دولت ونزوئلا با محکوم کردن و مخالفت با سرقت و ربایش یک کشتی خصوصی دیگر که حامل نفت ونزوئلا بوده است، این اقدام را نقض آشکار حقوق بینالملل و تجاوز به حاکمیت ملی این کشور دانست.
یک رسانه آمریکایی ماهیت نفتکش توقیفشده توسط آمریکا در سواحل ونزوئلا را فاش کرد.
خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد: کشتی که آمریکا در آبهای نزدیک سواحل ونزوئلا توقیف کرده، یک نفتکش غولپیکر با پرچم پاناما بوده که مالکیت آن به چین بازمیگردد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز گفت: محاصره نفتکشهای مشمول تحریم به مقصد و از مبدا ونزوئلا با تمام قدرت ادامه خواهد داشت.
وی گفت: پنتاگون با همکاری گارد ساحلی، عملیات قاطع رصد دریایی را برای برچیدن شبکههای مجرمانه اجرا خواهد کرد.
در همین راستا، "کریستی نوم"، وزیر امنیت داخلی آمریکا تأیید کرد: گارد ساحلی آمریکا با حمایت پنتاگون، روز شنبه یک نفتکش را که آخرین بار در ونزوئلا پهلو گرفته بود، توقیف کرد.
وی برای توجیه اقدامات آمریکا که دولت ونزوئلا از آن به دزدی دریایی تعبیر میکند، مدعی شد: به تعقیب قاچاق نفتِ مشمول تحریمها که تأمینکننده تروریسم مواد مخدر در منطقه است، ادامه خواهیم داد.
نظر شما