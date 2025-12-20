به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان اعلام کرد: تمامی کلاس‌های آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر استان اصفهان در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه به‌صورت غیرحضوری و در بستر آموزش‌های مجازی برگزار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، تصمیم‌گیری در خصوص غیرحضوری شدن کلاس‌ها با هدف مدیریت شرایط موجود و در راستای حفظ سلامت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه اتخاذ شده و کلیه فعالیت‌های آموزشی طبق برنامه زمان‌بندی شده، از طریق سامانه‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه خواهد یافت.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان تأکید کرد: دانشجویان موظف هستند مطابق برنامه‌های اعلام‌شده توسط واحدهای دانشگاهی و اساتید، در کلاس‌های مجازی حضور فعال داشته باشند و هرگونه اطلاع‌رسانی تکمیلی از طریق اطلاعیه‌های رسمی دانشگاه و سامانه‌های ارتباطی واحدها منتشر خواهد شد.

گفتنی است سایر بخش‌های اداری دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان مطابق اعلام واحدهای ذی‌ربط فعالیت خواهند داشت و در صورت اتخاذ تصمیمات جدید، اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.