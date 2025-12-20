  1. استانها
آموزش حضوری در برخی از مدارس کرمان یکشنبه ۳۰ آذر تعطیل شد

کرمان- اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان از تعطیلی آموزش حضوری برخی از مدارس این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان شنبه شب در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل بارندگی، برودت و سردی هوا، آموزش حضوری در مدارس تمامی مقاطع تحصیلی شهر راین، مدارس مرکز بخش ساردوئیه در تمامی دوره‌های تحصیلی، مدارس دهستان‌های کشیت، نسک و حرمک از توابع منطقه گلباف در تمامی دوره‌های تحصیلی، مدارس دوره ابتدایی شهر سرچشمه از توابع شهرستان رفسنجان، مدارس دوره ابتدایی شهر دهبکری از توابع شهرستان بم در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه تعطیل می‌باشند و آموزش از طریق فضای مجازی انجام می‌شود.

همچنین سایر مدارس استان کرمان دایر هستند.

