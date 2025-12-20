به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد: کشتی که آمریکا در آب‌های نزدیک سواحل ونزوئلا توقیف کرده، یک نفتکش غول‌پیکر با پرچم پاناما بوده که مالکیت آن به چین بازمی‌گردد.

وزیر جنگ آمریکا: محاصره نفتکش‌های تحریمی ادامه خواهد یافت



پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز گفت: محاصره نفتکش‌های مشمول تحریم به مقصد و از مبدا ونزوئلا با تمام قدرت ادامه خواهد داشت.



وی گفت: پنتاگون با همکاری گارد ساحلی، عملیات قاطع رصد دریایی را برای برچیدن شبکه‌های مجرمانه اجرا خواهد کرد.

در همین راستا، "کریستی نوم"، وزیر امنیت داخلی آمریکا تأیید کرد: گارد ساحلی آمریکا با حمایت پنتاگون، روز شنبه یک نفتکش را که آخرین بار در ونزوئلا پهلو گرفته بود، توقیف کرد.

وی برای توجیه اقدامات آمریکا که دولت ونزوئلا از آن به دزدی دریایی تعبیر می‌کند، مدعی شد: به تعقیب قاچاق نفتِ مشمول تحریم‌ها که تأمین‌کننده تروریسم مواد مخدر در منطقه است، ادامه خواهیم داد.

تأیید نوم برای توقیف نفتکش در سواحل ونزوئلا پس از آن انجام می‌شود که ساعاتی پیش، سه مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که آمریکا در حال توقیف یک کشتی تحریم شده در سواحل ونزوئلا در آب‌های بین‌المللی است.

این مقامات که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کردند، نگفتند که این عملیات کجا انجام می‌شود، اما افزودند که گارد ساحلی هدایت آن را بر عهده دارد.

خبرگزاری رویترز در خبری دیگر به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد: ما تلاش کردیم یک کشتی تحت تحریم‌های آمریکا را در سواحل ونزوئلا رصد و توقیف کنیم.