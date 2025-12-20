به گزارش خبرنگار مهر، در پی تداوم شرایط نامساعد جوی، سرمای شدید و یخزدگی معابر، مسئولان استانی و شهرستانی در استان اصفهان از آغاز فعالیت مدارس و ادارات برخی شهرستانها با تأخیر در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ خبر دادند.
بر اساس اعلام اداره آموزش و پرورش شهرستان دهاقان، با توجه به درخواست این اداره و پیگیری فرماندار شهرستان از ستاد مدیریت بحران استان و موافقت صورتگرفته، کلیه مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان دهاقان در روز یکشنبه با یک ساعت تأخیر آغاز به کار خواهند کرد.
همچنین روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدونشهر اعلام کرد: بهدلیل برودت شدید هوا، یخزدگی معابر و بهمنظور پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از لغزندگی و افزایش ایمنی تردد شهروندان، زمان آغاز به کار کلیه دستگاههای اجرایی این شهرستان در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ با تأخیر خواهد بود. بر این اساس، فعالیت ادارات شهرستان فریدونشهر از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز میشود.
در شهرستان خوانسار نیز مدیر آموزش و پرورش این شهرستان از تأخیر در آغاز فعالیت آموزشی مدارس خبر داد و گفت: با توجه به بارش برف، کاهش محسوس دما و یخزدگی معابر و بهمنظور حفظ ایمنی دانشآموزان، اولیا و فرهنگیان، تصمیم به تأخیر در شروع فعالیت مدارس اتخاذ شده است.
همچنین طبق اطلاعیه آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان، تمامی مدارس این شهرستان در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ بهدلیل برودت هوا و یخبندان، با یک ساعت تأخیر فعالیت آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.
گفتنی است مسئولان تأکید کردهاند شهروندان و بهویژه دانشآموزان و خانوادهها، ضمن رعایت نکات ایمنی، آخرین اطلاعیهها را از مراجع رسمی و رسانههای معتبر دنبال کنند.
