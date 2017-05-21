صدای ۱۶میلیون رای منتقدان وضع موجود از طرف نامزد پیروز شنیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در بیانیه ای با گرامی داشت حماسه آفرینی ملت ایران در ۲۹ اردیبهشت تاکید کرد: دستاوردهای جبهه مردمی نیروهای انقلاب؛ وحدت بی سابقه نیروهای انقلابی بود که سنگ بنای ورود نیروهای جدید و نسل جوان و جهادی شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

۱- ۲۹ اردیبهشت سالجاری پیروزی دیگر و برگ زرینی که در کارنامه مردم رشید ایران و کتاب تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی ثبت شد و چشم ناظران جهانی را خیره کرد و بسیاری از معادلات و محاسبات استکبار جهانی علیه ملت ایران را به هم ریخت و ایران، یک روز تاریخی را پشت سر گذاشت.

اگر چه در گرمای حضور مردم، ۲۹ اردیبهشت نمی توان زوایای حماسه پر شور و شعور آنها را به ارزیابی جامع و کامل نشست اما جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بر خود فرض می داند هر آنچه سپاس و قدردانی است به این ملت بزرگ و تاریخ ساز تقدیم نماید و بر درگاه خداوند متعال نسبت به این مردم ولایتمدار و متعهد سجده شکر به جای آورد.

۲- باوجود تخلفات گسترده و اعمال فشارهای مدعیان ازادی و دمکراسی، اکنون انتخابات به پایان رسیده و طرفدارن آقای سید ابراهیم رئیسی به نتیجه انتخابات احترام گذاشته با کمال آرامش نتیجه را پذیرفته و معتقدند سازوکارهای قانونی نظام به خوبی از آرای عمومی پاسداری می کند. هر چند برخی در سالهای گذشته وقتی نتیجه انتخابات به نفعشان نبود در پازل دشمن بازی کرده و ۸ ماه کشور را به آشوب و آتش کشاندند که خسارت جبران ناپذیر آن هنوز بر عرصه اجتماعی و سیاسی کشور مشهود است.

۳- نقدهای جدی متوجه دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی قرار گرفت با این همه وی مجددا مورد اقبال عمومی قرار گرفت. ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای جناب آقای حسن روحانی امیدواریم ایشان قدر اعتماد عمومی را دانسته، نقدها را در جهت رفع نقضان ها و ناکارآمدی ها بکار گیرد. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نیز با تمام توان کارشناسی خود مخصوصا در عرصه اقتصادی آمادگی دارد برنامه های تدوین شده در این جمعیت به ایشان ارایه شود تا بتواند این بار گره ای از مشکلات اقتصادی و معیشتی و توجه به توانمندی داخلی بردارد.

۴- جریان نیروهای انقلاب در انتخابات جاری دستاوردهای بسیاری داشت. این جریان با تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب توانست ۳۱ نامزد این جبهه را به یک نامزد برساند، همه نیروها را برای پیروزی یک فرد متعهد و کارآمد بسیج نماید، چهره جدیدی را وارد عرصه رقابت نامید، مدل جدیدی از تصمیم گیری در عرصه سیاسی و اجتماعی عرضه نماید، حیات مجدد سرمایه های انقلابی چون دکتر قالیباف در میان جریان حزب الله، تعیین تکلیف با عناصر حلقه انحرافی و.. مهمتر از همه وحدتی مثال زدنی را به عرصه عمومی کشور ارایه کردند.

برخلاف تمام چند انتخابات گذشته، این جریان به خوبی وحدت و انسجام خود را به دست آورد. وحدت و انسجامی که بعد از دهه شصت در تاریخ انقلاب بی سابقه تلقی می شود.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بر این باور است که این وحدت و همگرایی اگر در ادامه راه به درستی مدیریت شود می تواند خشت اول برای کارهای بزرگ و تحولات اساسی باشد. بنابراین کل جریان نیروهای انقلاب بایستی این مهم را قدر دانسته با رفع برخی نواقص اعتلای انقلاب و مطالبات عمومی را بیش از گذشته در دستور کار داشته باشند.

ضمن اینکه وحدت و همگرایی شکل گرفته می تواند بستری برای پوست اندازی، ورود نیروهای جدید و نسل جوان و جهادی نیروهای انقلاب باشد.

۵- نیروهای انقلاب با وحدت و همگرایی هر چند نتوانستند نتیجه این انتخابات را به نفع خود نمایند اما نامزد این جریان حدود ۱۶ میلیون رای از آن خود کرد این میزان اقبال را همه نیروهای انقلاب باید قدردان باشند و آن را «صدای منتقدان وضع موجود» تلقی نمایند. صدایی که بایستی از طرف نامزد پیروز انتخابات شنیده شود.

همانطور که در شعارهای تمام نامزدهای انتخابات مطرح شد و در وعده های رئیس جمهور نیز کاملا مشهود بود اشتغال، مشکلات اقتصادی و معیشتی در راس مطالبات عمومی قرار داشت.

به نظر می رسد دولت محترم و نامزد پیروز انتخابات به خوبی این ظرفیت ۱۶ میلیونی را درک کرده است و جریان نیروهای انقلاب نیز بر خود فرض می داند مطالبات اصلی مردم را منسجم‌تر دقیق‌تر، جدی‌تر و کارشناسی‌تر پیگیری خواهد کرد. بر همین اساس این جریان بنا دارد با انسجام و تشکیل گروههای کارشناسی اشتغال، اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی را به صورت جدی از دولت مطالبه نماید.

۶- همانطور که اشاره شد جریان نیروهای انقلاب در کمال آرامش و متانت نتیجه شکست در انتخابات را پذیرفت و همین موضوع این جریان بر آن خواهد داشت تا بیش از گذشته به آسیب شناسی خود بپردازد.

انتخابات مجلس دهم به این جریان نشان داد باید ارتباط قوی تری با محرومان و مستضعفان داشته باشد که این آسیب به خوبی درک شد. با توجه به عملکرد مثبت آقای رئیسی در یکسال گذشته خود در توجه به محرومان این موضوع در این انتخابات مورد توجه جدی‌تر قرار گرفت و امیدواریم همه نهادهای نظام و دستگاههای دولتی نیز به این مهم توجه نمایند. جریان انقلابی همواره در لابه‌لای ضعف و شکست رشد کرده و انتخابات اردیبهشت ۹۶ قدمی دیگر برای رشد این جریان خواهد بود که از نکات مهم آن استمرار نهضت خدمت رسانی به مردم، افزایش کارامدی نهادهای در اختیار، حضور بیشتر نسل جوان، ارتباط بیشتر و عمیقتر با طبقه متوسط شهری و.. خواهد بود.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی

۳۱ اردیبهشت ۹۶