نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز ۳۱ اردیبهشت ماه در زمین پژوهشگاه نفت در حالی آغاز شد که ملی پوشان زیر نظر کارلوس کی روش و دیگر مربیان از ساعت ۱۰ به مدت دو ساعت برنامه های تمرینی خود را انجام دادند.

طبق اعلام سایت فدارسیون فوتبال، در این اردو بازیکنان دعوت شده همچون حامد لک، محمدرضا اخباری، محمد رشید مظاهری، عزت اله پوقازی، احسان حاج صفی، رامین رضائیان، احسان پهلوان، پژمان منتظری، محمد حسین کنعانی زادگان، مهدی ترابی، سعید آقایی، ساسان انصاری و وحید محمدزاده تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری کردند.