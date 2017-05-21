به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان در واکنش به صدور حکم قضایی خشن علیه آیت الله عیسی قاسم در بحرین، هم زمان با ملاقات ملک حمد با ترامپ در ریاض، اظهار داشت: آیت الله شیخ عیسی قاسم تنها متعلق به بحرین نیست؛ صدور احکام خشن قضایی علیه این روحانی مسلمان عالیقدر، نه تنها کمکی به حل بحران داخلی بحرین نمی کند بلکه وضعیت را پیچیده تر می سازد.

وی افزود: اگر بحرین بدنبال حل سیاسی بحران داخلی خود است، حکومت بحرین باید به مردمش اتکاء کند و نه بر بیگانگان؛ گفتگو و مذاکره سیاسی منصفانه تنها راه برون رفت از بحران در بحرین است.

گفتنی است، دادگاه رژیم آل خلیفه آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را به یک سال حبس و مصادره اموال محکوم کرده است.