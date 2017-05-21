  1. سیاست
  2. دولت
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۳۵

اسماعیلی در گفتگو با مهر خبر داد:

نشست مطبوعاتی روحانی فردا برگزار می شود

نشست مطبوعاتی روحانی فردا برگزار می شود

رییس جمهور روز دوشنبه اول خرداد ماه با حضور خبرنگاران رسانه های ‏همگانی داخلی و بین المللی نشست خبری خواهد داشت.‏

پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: حجت الاسلام حسن ‏روحانی رییس جمهور روز دوشنبه اول خرداد ماه با حضور خبرنگاران رسانه های ‏همگانی داخلی و بین المللی نشست خبری خواهد داشت.‏

اسماعیلی گفت: رییس جمهور در این نشست، ضمن طرح مهمترین مسایل کشور بویژه پس از ‏حضور پرشور و حماسی ملت ایران در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، مواضع ‏جمهوری اسلامی ایران را ‏درباره مسایل منطقه ای وبین المللی تشریح و تبیین می کند.‏

وی ادامه داد: این نشست خبری که از ساعت ۱۷ و به طور مستقیم از شبکه های تلویزیونی داخلی و بین المللی پخش می ‏شود، در مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران)  برگزار خواهد شد.‏

اسماعیلی افزود: در ابتدای این نشست، دکتر روحانی سخنانی کوتاه داشته و پس از آن نیز پاسخگوی سوالات خبرنگاران داخلی و بین المللی خواهد بود.‏

روحانی تا کنون ده نشست خبری سراسری با نمایندگان رسانه ها داشته و به ۱۷۰ سوال مستقیم خبرنگاران پاسخ داده است. آخرین نشست خبری رییس جمهور ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ برگزار شده بود.

کد مطلب 3984986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها