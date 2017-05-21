نشست مطبوعاتی روحانی فردا برگزار می شود

پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: حجت الاسلام حسن ‏روحانی رییس جمهور روز دوشنبه اول خرداد ماه با حضور خبرنگاران رسانه های ‏همگانی داخلی و بین المللی نشست خبری خواهد داشت.‏

اسماعیلی گفت: رییس جمهور در این نشست، ضمن طرح مهمترین مسایل کشور بویژه پس از ‏حضور پرشور و حماسی ملت ایران در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، مواضع ‏جمهوری اسلامی ایران را ‏درباره مسایل منطقه ای وبین المللی تشریح و تبیین می کند.‏

وی ادامه داد: این نشست خبری که از ساعت ۱۷ و به طور مستقیم از شبکه های تلویزیونی داخلی و بین المللی پخش می ‏شود، در مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران) برگزار خواهد شد.‏

اسماعیلی افزود: در ابتدای این نشست، دکتر روحانی سخنانی کوتاه داشته و پس از آن نیز پاسخگوی سوالات خبرنگاران داخلی و بین المللی خواهد بود.‏

روحانی تا کنون ده نشست خبری سراسری با نمایندگان رسانه ها داشته و به ۱۷۰ سوال مستقیم خبرنگاران پاسخ داده است. آخرین نشست خبری رییس جمهور ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ برگزار شده بود.