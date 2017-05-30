آزاده آبادپور کارگردان فیلم کوتاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: من پیشتر ۲ اثر با عنوان «سالگرد» و «آرش» ساخته بودم و در حال حاضر مشغول انجام پیش تولید سومین اثر برای پایان این سه گانه هستم که مثل ۲ اثر قبلی زنان و روابط میان آنها در محوریت قرار دارد و رابطه یک دختر با مادرش را نشان می دهم.

وی ادامه داد: هر یک از فیلم‌ها درباره ۲ زن است که در شرایطی با هم اختلاف و کنش دارند. هر کدام از این آثار در داخل خانه ای مجزا فیلمبرداری می شوند که فیلم اول به نام «آرش» را به مدت ۹ دقیقه در بهار ۹۴ و فیلم دوم به نام «سالگرد» را به مدت ۱۶ دقیقه در بهار ۹۵ ساختم.

این کارگردان گفت: من همیشه به روابط بین افراد فکر می کنم و مدتی است درباره چگونگی ارتباط بین آدم ها می نویسم که در این بین متوجه شدم بخشی از روابط بین آدم ها مربوط به سوءتفاهم هایی است که میانشان اتفاق می افتد، برای مثال گاهی اوقات افراد می خواهند یک مفهوم را به یکدیگر منتقل کنند ولی منظور آنها توسط فرد دیگر به شکل دیگری برداشت می شود.

آبادپور عنوان کرد: با استفاده از سرمایه شخصی ام ۲ اثر «آرش» و «سالگرد» را ساخته و با همه این مشکلات مالی توانسته ام از حضور مریم بوبانی به عنوان بازیگر استفاده کنم. در حال حاضر نیز برای ساخت فیلم سوم خود نیاز به سرمایه گذار دارم.

نویسنده فیلمنامه «بعد از مهمانی» اظهار کرد: بسیاری این سوال را از من می پرسند که چرا تنها برای زنان می نویسم و کارگرانی می کنم من هم در جواب می گویم که این مساله برایم بسیار اهمیت دارد، ولی بسیاری فکر می کنند که در آثارم یک رویکرد فمنیستی وجود دارد به همین دلیل به سرعت گارد می گیرند.

آبادپور در پایان با تاکید بر اینکه همواره نسبت به فیلمسازان بی توجهی می شود، گفت: امیدوارم که انجمن سینمای جوانان ایران کمی فعالیتش را گسترش دهد و تنها روی اعضای خودش سرمایه گذاری نکند. زمانی که من تصمیم داشتم وارد انجمن شوم ۲۶ سال سن داشتم و نتوانستم عضو شوم چون این انجمن تنها افراد زیر ۲۵ سال را برای عضویت می پذیرد. پس عملا هم سن‌های من از مهمترین ارگانی که فیلم کوتاه را در ایران حمایت می کند به خاطر سن مان محروم می شویم.