به گزارش خبرنگار مهر، در بین دو نیمه بازی استقلال با العین ساعت نزدیک ده، یک سمور به ورزشگاه آزادی راه یافت و در زمین چمن شروع کرد به دویدن، او از روی خط دروازه هم رد شد و برای لحظاتی مفرح ذات هواداران فوتبال شد.

سمور در ادبیات پارسی ریشه هایی هم دارد، این سمور را که دیدیم به یاد این بیت شعر افتادیم:

«شب یلدا هم می گذرد، چه در پوست سَمور، چه لخت و عورْ کنارِ تنور!

گنج و رنج و غم و شادیّ جهان در گذر است عاقل آن به که در اندیشه‏ پایان باشد»

معنای این ابیات هم اینست: روزگارمی گذرد چه در پوست سمور و گرم و نرم و چه بدون لباس کافی و در میان سرما، مهم اینست که درست زندگی کنی و آینده خوبی بسازی»

از قدیم، به کسانی که در ناز و نعمت بودند می‌گفتند «شبش در سمور» گذشت. چیزی شبیه امروز که می‌گویند فلانی در پر قو می‌خوابد. از طرفی در مورد افرادی که با مرارت و سختی زندگی می‌کردند می‌گفتند که فلانی لب تنور می‌خوابد. این دو کتاب « شب سمور» و «لب تنور» دو جریان متفاوت از زندگی مردم است که یکی فراز است و دیگری فرود.

شب سمور استقلال

آن بیت مرتبط با سمور شاید به قد و بالای این استقلال هم بیاید. استقلال العین را برد تا همه با هم در دقیقه ۹۰ خوشحالی کنیم و شب سمور داشته باشیم اما واقعیت اینست که استقلال در این دیدار خوب فوتبال بازی نکرد، البته هوشمندانه فوتبال بازی کرد اما زیبا نه، کامل نه.

در واقع استقلال در تمام طول بازی تنها به فکر کنترل عمر عبدالرحمان بود شاید هم برادران عبدالرحمان. هر چه بود استقلال مثل برخی بازی های قبلی پنجه به صورت حریف نمی کشید و حریف نمی طلبید. استقلال اگر بازی را برد با این تاکتیک برد که منتظر بماند حریف اشتباه کند و حریف البته اینبار اشتباه کرد، آن هم چه اشتباهی، زدن توپ توسط مدافع العین با دست آن هم به آن شکل اما همیشه اتفاق نمی افتد.

استقلال نمی تواند در بازی های مختلف بنشیند و بازی را کنترل کند تا یک سانتر تقریبا بی هدف توسط مدافع حریف تبدیل به یک پنالتی بزرگ در دقیقه ۹۰ شود. این تیم ضعف هایی دارد که باید آنها را برطرف کند. منصوریان با داشته های کنونی خوب کار کرده است اما او داشته های بهتری برای سال آینده لازم دارد و تا کنون آنچه این تیم در نقل و انتقالات به دنبال آن رفته برای تکامل مطلوب و مکفی به نظر نمی رسد.

منصوریان برای این آینده که در آن شب سمور و میان آن ابیات دیده می شود تا کنون با شایان مصلح از سپیدرود رشت، مهدی شیری از پیکان، حسن بیت سعید از استقلال خوزستان و محمد دانشگر از نفت و البته پژمان منتظری مذاکرات جدی انجام داده و برخی از آنها تا نزدیکی عقد قرارداد با استقلال هم آمده اند.

نقل و انتقالات تابستانی

پرسش این است که آیا این خریدها خریدهایی هستند که بتوان با آنها این استقلال را ترمیم کرد و اوضاع را بهتر از قبل کرد؟ مسلما برخی از این بازیکنان می توانند در این مسیر کمک حال باشند. اما استقلال برای قهرمانی در ایران و به ویژه برای کسب رویای ستاره سوم در آسیا با این بازیکنان به نتیجه نهایی نمی رسد چرا که ممکن است در نقل و انتقالات برخی بازیکنان را هم از دست بدهد.

به نظر می رسد استقلال برای عبور از زمستان سال آینده به پالتو پوست سمور نیاز دارد، پالتویی گرم و قدرتمند که امروز باید به آن توجه کند نه فردای زمستان، در کنار تنور. استقلال مرتبه قبلی که با همین العین بازی کرد به این تیم سه گل زد، گل ها را ساموئل، نکونام و فرهاد مجیدی به این تیم زدند و تا چهار تیم برتر سال ۲۰۱۳ رفتند. استقلال هم اگر می خواهد بالاتر از آن روزها و برای ستاره سوم یا قهرمانی در ایران در رقابت با پرسپولیس بجنگد باید با تیم های بزرگ برابری کند و پالتوی سمور داشته باشد.

منظور ما از پالتوی سمور داشتن بریز و بپاش های مالی نیست، خوب خرید کردن است. بازیکنانی که نه فقط برای سال های آینده که همین سال بعد به کار استقلال بیایند. بازیکنانی مثل منتظری، قوچان نژاد، کاوه رضایی، منشا و ...

آینده را باید امروز ساخت. البته که این شروع نقل و انتقالات است و ممکن است در لیست کامل استقلال بازیکنان بزرگ تر و بهتری هم دیده شوند اما حضور آن سمور و شهود این ابیات و آن کتاب ها نشان می دهد که استقلال باید مسیرش را برای قهرمان شدن بهبود بخشد و با این فرمان جلو نرود و کمی بلند پرواز تر باشد در نقل و انتقالات تابستان.