به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، در چارچوب تسهیل هر چه بیشتر تجارت و انجام فرآیندهای گمرکی خدمتی نو از گمرک جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است تا بتوان ارزش و تعرفهی کالا را قبل از شروع فرآیندهای گمرکی تعیین کرد؛ بر این اساس تجار میتوانند جهت تعیین ارزش کالای وارداتی خود قبل از ورود کالا به کشور اقدام به ثبت اطلاعات مربوطه و ارسال به کارشناسان ارزش گمرک ایران نمایید تا شناسه ارزش کالای شما قبل از رسیدن کالا به گمرک داخل کشور در سامانه جستجوی شناسه ارزش epl.irica.ir/TscViewPage قرار گیرد.
تبادل الکترونیکی اطلاعات میان گمرکات ایران و ارمنستان
گمرک ایران در ادامه توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه و در ادامه روند الکترونیکی شدن تبادلات با این کشورها، تبادل الکترونیکی اطلاعات با ارمنستان را کلید زد؛ با این اقدام ارمنستان پس از روسیه، ترکیه، افغانستان و آذربایجان پنجمین کشوری است که وارد تبادل الکترونیکی اطلاعات با ایران میشود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران هدف از این اقدام را تسهیل و تسریع تشریفات ترخیص کالا عنوان کرده است. با این اقدام که درچارچوب ایجاد دروازه مشترک مرزی به صورت مجازی انجام میشود، امکان معرفی فعالان مجاز اقتصادی (AEO) و ارائه تسهیلات ویژه فراهم شده و فرآیند انجام مبادلات تجاری تسریع و به شکل آسانتری امکانپذیر خواهد شد.
اطلاعات گمرکی مربوط به ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی در گمرک مرزی یک کشور مورد قبول گمرک طرف مقابل خواهد بود و بدین ترتیب هم در زمان و هم در هزینه تشریفات ترخیص صرفهجویی خواهد شد؛ به عبارت دیگر امور گمرکی مربوط به ترخیص محمولههای تجاری در گمرکات مرزی دو کشور فقط یک بار انجام میشود و این قابلیت به گمرکات طرفین امکان میدهد تا هر کشور اظهارنامه صادراتی کشور دیگر را به عنوان اظهارنامه وارداتی خود بپذیرد.
در این سیستم اطلاعات صاحب کالا، کد طبقهبندی کالایی براساس سیستم هماهنگ شده و مقادیر وزن و ارزش کالاها بین گمرکات مرزی دو کشور مبادله میشود و با این اقدام امکان جعل و دخل وتصرف در اسناد گمرکی دو کشور به صفر میرسد. علاوه بر آن گمرک کشور مقابل از کلیه محمولههای صادراتی به مقصد کشور طرف مقابل مطلع خواهد شد.
پیشبینی میشود با تبادل الکترونیکی اطلاعات میان گمرک ایران و کشورهای یادشده و متعاقب آن انجام تشریفات کالا در گمرک مبدأ، تجارت با کشورهای همسایه تسهیل و تسریع شود. این اقدام گمرک ایران در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته و با استفاده از قابلیتهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان ایجاد پنجره مشترک مجازی میان کشورهای همسایه و طرف معامله فراهم شده است.
واگذاری تغییرات در تشریفات صادرات به اتحادیه ها، انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی
همچنین علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک در نشست ویژه فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان از تغییرات در رویه صادرات خبر داد و اعلام کرد: پیشنهاد شده است تغییرات در رویه صادرات به اتحادیه ها، انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی واگذار شود و به زودی گمرک ایران با همکاری اتحادیهها و انجمنها در رویه صادرات تغییرات و تحولاتی را انجام خواهد داد.
شامانی با اشاره به اینکه گمرک از ظرفیتهای قانونی استفاده میکند، گفت: در حوزه صادرات هر تغییر و تحولی انجام شود با نظرابخش خصوصی خواهد بود و اصلاحات جدید در فرایند گمرکی ایجاد میشود.
وی همچنین به صادرکنندگان اعلام کرد که آنها میتوانند موارد و مشکلات را به صورت مصداقی با دفتر صادرات درمیان بگذارند تا به مشکلات رسیدگی شود.
این تغییرات و اصلاحات در ادغام ارزیابی و کارشناسی، تمرکززدایی از گمرک مرکز، توزین و باسکول، استرداد، ورود موقت و تفویض اختیار خواهد بود تا فرایند صادرات با تسهیل انجام پذیرد.
در عین حال، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم خواستار بررسی دقیق موارد مرتبط با صادرات با هماهنگی تشکلها شد.
وی با انتقاد از عملکرد برخی سازمانهای مرتبط با صادرات گفت: در مواردی موانع صادرات بر روی کاغذ برداشته شده است، اما در اجرا با مشکلاتی مواجه میشود؛ بر این اساس پیشنهاد دادیم در خصوص ورود موقت شاخص هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود تا قبل از صدور کالا صادرکنندگان بدانند چه مقدار کالا را باید تولید و صادر کنند.
یکی از موارد مطرح شده در خصوص ارزش پایه صادرات کالا بود که با توجه به هماهنگیهای انجام شده دفتر ارزش گمرک، اتحادیهها پایان هر ماه تغییرات ارزش کالاهای صادراتی را به گمرک ارایه میکنند.
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