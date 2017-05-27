«رفتن» به جشنواره «شانگهای» چین دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «رفتن» برای شرکت در بخش پانورامای بیستمین جشنواره فیلم «شانگهای» چین انتخاب شده است.

سال گذشته فیلم نوید محمودی موفق به دریافت جایزه ویژه کارگردانی جشنواره «بوسان» شده است و این بیست و نهمین حضور فیلم برادران محمودی به حساب می آید.

در دوره های گذشته این جشنواره سینماگرانی چون امیر کاستاریکا، لوک بسون، الیور استون، دنی بویل، وانگ کار وای و... ریاست هیات داوران جشنواره «شانگهای» را بر عهده داشته اند.

جشنواره فیلم «شانگهای» ١٧ تا ٢۶ ژوئن، برابر با ٢٧ خرداد الی ۵ تیر در کشور چین برگزار می شود.

فیلم «رفتن» حدود ۲ هفته پیش موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم از فستیوال «تریپولی» لبنان شده است.

شرکت دریم لب به مدیریت نسرین میرشب امتیاز پخش بین الملی فیلم سینمایی «رفتن» به تهیه کنندگی جمشید محمودی را برعهده دارد، این فیلم محصول مشترک ایران و افغانستان است که به عنوان نماینده افغانستان به اکادمی «اسکار» معرفی شده بود.

«رفتن» قصه فرشته و نبی قصه عشقی که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار گم می شود، قصه عشقی که از همه چیز غیر از معشوق رنج می بیند، «رفتن» قصه درد است، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت.

رضا احمدی، فرشته حسینی، بهرنگ علوی، نازنین بیاتی، مسعود میرطاهری، سینا سهیلی، محفوظ محمودی، افشین اخلاقی و بشیر احمد به ایفای نقش در این اثر پرداخته اند.