«رفتن» به پانزدهمین فستیوال فیلم «پونا» دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فستیوال فیلم «پونا» در کشور هند برگزار می شود و از فستیوال های معتبر آسیایی به حساب می آید. فیلم «رفتن» ماه گذشته در فستیوال فیلم «کرالا» در کشور هندوستان حضور داشت و در دومین حضورش در کشور هند به فستیوال «پونا» دعوت شده است.

پس از ارائه نشدن فیلم «رفتن» به دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره فجر به دلیل مقررات جشنواره، فیلم برادران محمودی حضورهای بین المللی خود را از سر گرفته است.

فیلم سینمایی «رفتن» که قصه ای انسانی از مهاجرت به اروپا را بیان می کند از سال ٢٠١٦ حضورهای بین المللی خود را آغاز کرده است. جایزه بهترین کارگردانی فستیوال فیلم بوسان برای نوید محمودی و جایزه بزرگ بازیگری فستیوال فیلم مراکش برای فرشته حسینی بازیگر فیلم از جمله این جوایز است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: رفتن قصه فرشته و نبی قصه عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار گم می شود قصه عشقی که از همه چیز غیر از معشوق رنج می بیند رفتن قصه درد است، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت.

نوید محمودی فیلم را براساس فیلمنامه جمشید محمودی و به تهیه کنندگی جمشید محمودی ساخته است. «رفتن» در شرکت آسمان پرواز فیلم تولید شده است و پخش بین المللی فیلم بر عهده شرکت فرانسوی دریم لب به مدیریت نسرین میر شب است.

رضا احمدی، فرشته حسینی، بهرنگ علوی، نازنین بیاتی، مسعود میرطاهری، سینا سهیلی، محفوظ محمودی، افشین اخلاقی، بشیر احمد نیکزاد با حضور شمس لنگرودی بازیگران این فیلم هستند.

طراح پوستر این فیلم علیرضا قادری، عکاس فتاح ذی نوری و طراح نشانه فیلم محمد روح الامین هستند.