کمک هزینه خرید کتب و محصولات فرهنگی به مؤسسات عضو ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمک هزینه خرید کتب و محصولات فرهنگی بر اساس رایزنی‌های اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور با معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد، به مؤسسات قرآنی دارای مجوز از وزارت ارشاد، تعلق می‌گیرد.

به اطلاع کلیه مؤسسات دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور می‌رساند، که به منظور حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های این مؤسسات، معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد با همکاری اتحادیه در طول برپایی بیست و پنجمین نمایشگاه قرآن، بن تخفیف خرید کتاب در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

مؤسسات جهت دریافت این بن تخفیف با در دست داشتن تصویر مجوز (پروانه) فعالیت ارشاد به همراه کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه موسسه به نماینده اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت در شعبه بانک شهر مستقر در نمایشگاه قرآن، واقع در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) در طول برپایی نمایشگاه مراجعه نمایند.

میزان یارانه کتاب حداقل یک میلیون ریال و حداکثر پانزده میلیون ریال است که الزاماً ۵۰ درصد آن را خود مؤسسات باید پرداخت کنند.