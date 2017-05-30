خط دفاع لخویا ضعف دارد/ پرسپولیس می تواند برنده شود

کلهر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار سه شنبه شب قرمزپوشان برابر لخویای قطر از دور برگشت مرحله حذفی لیگ قهرمانان گفت: پرسپولیس در دور رفت به خاطر ترکیب نه چندان خوب برانکو مقابل لخویا به تساوی رسید. او می توانست علیپور را کنار طارمی قرار داده تا به گل دست پیدا کنند اما این کار را انجام نداد و تیمش به یک تساوی بدون گل دست پیدا کرد.

وی تأکید کرد: لخویا ضعف های زیادی در خط دفاعش دارد و اگر برانکو می خواهد تیمش به دور بعد صعودکند باید از ضعف های لخویا به درستی استفاده کند.

پیشکسوت پرسپولیس ادامه داد: بازی برگشت برای هر دو تیم شرایط حساسی دارد خصوصا پرسپولیس که نتوانست از بازی خانگی به آنچه که می خواهد دست پیدا کند و حالا باید در دوحه در برابر لخویا قرار گرفته، امیدوار باشد بتواند از ضعف های این تیم استفاده کرده و به پیروزی برسد.

کلهر در ادامه تصریح کرد: البته هنوز پرسپولیس هم در خط دفاع ناهماهنگ است و امیدوارم ایوانکوویچ فکری به حال این ناهماهنگی کرده باشد که در برابر مهاجمان فرصت طلب لخویا گلی را پذیرا نشود.

وی در خصوص شرایط تیم لخویا نیز اظهار داشت: این تیم حرفه ای است، خط دفاع مقتدری دارد خصوصاً بازیکن کره ای این تیم که در دیدار رفت هم پرسپولیس را به شدت اذیت کرد و اگر از او غفلت شود، می تواند به خوبی مهاجمان تیمش را تغذیه کند. بنابراین بازیکنان پرسپولیس باید مراقب خط هافبک و حمله لخویا باشند تا بتوانند این بازی را با موفقیت به پایان برسانند.

پیشکسوت پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا نبود تماشاگران در دیدار رفت تأثیری در روند نتیجه گیری قرمزپوشان داشت یا خیر؟ گفت: به اعتقاد من AFC کار خوبی انجام داد. آنها با کسی شوخی ندارند. متأسفانه در فوتبال ما هر بی انضباطی از سوی تماشاگران را نادیده می گیرند و همین مسئله باعث شده که هواداران فکر کنند که اگر در دیدارهای ملی هم دست به این رفتار ناشایست بزنند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

کلهر در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم این اتفاق برای تمام طرفداران فوتبال درس عبرتی باشد و دیگر از مواد محترقه و انداختن لیزر بر روی صورت بازیکنان حریف استفاده نکنند.