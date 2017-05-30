وزیر کشور باید به مراجع نظارتی پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون دانشگاهیان ایران اسلامی طی نامه سرگشاده به دبیر شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه به تخلفات گسترده دولت در روند برگزاری انتخابات انتقاد کرد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

«بسمه تعالی

دبیر محترم شورای نگهبان

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام؛

گزارش‌های متعددی از سراسر کشور مبنی بر وقوع تخلفات گسترده و دخالت‌های غیر قانونی مجریان و دست اندرکاران دولتی انتخابات رسیده که شیرینی حضور مردم و مشارکت فراگیر آنان را به کام مردم تلخ کرده است.

عملکرد ضعیف و تخلف‌های متعدد وزارت کشور در فرایند برگزاری انتخابات، کمبود تعرفه و عدم ارسال به موقع آن به حوزه‌های رأی‌گیری به خصوص در جاهایی که فضا به نفع دولتی‌ها نبوده به گونه‌ای که میزان مشارکت روستائیان در این دوره را به نسبت دوره قبل (۹۲) به نحو چشمگیری کاهش داده، شروع دیر هنگام و پایان زود هنگام رای‌گیری در بعضی حوزه‌ها، عدم درج شهرت رقیب اصلی آقای روحانی در تابلوی اعلانات، خرید و فروش آرا در برخی شهرها، ورود غیرقانونی برخی فرمانداران، بخشداران و خصوصا دهیاران به نفع کاندیدای دولت، اخذ شناسنامه روستاییان و تهدید آنان به رأی دادن به نامزد دولتی، کندی غیر متعارف در فرایند اجرای اخذ رای که موجب معطلی ۴-۵ ساعته رأی دهندگان در صف و در نتیجه انصراف جمعی از آنان از رأی دادن، ابطال تعداد معتنابه از آرای آقای رئیسی به بهانه ممهور نشدن آن ها، عدم اعلام آمار تفکیکی صندوق‌ها علی رغم گذشت حدود ۱۰ روز از انتخابات، سوء مدیریت و نابسامانی در فرایند انتخابات، استفاده گسترده از امکانات دولتی جهت حمایت کاندیدای دولتی، استفاده از روزنامه دولتی ایران و همچنین صدا و سیما در تبلیغات زودهنگام دولتی، اعلام پرداخت یارانه به افراد حذف شده در روزهای آخر انتخابات، اعطای پاداش در تعدادی از دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها مانند وزارت نفت در هفته منجر به انتخابات، پرداخت معوقات دستگاه‌ها، وعده پرداخت چند میلیونی سهام عدالت و موارد متعدد دیگری که در خصوص آن ها مجریان اصلی به ویژه شخص وزیر کشور باید به مراجع قانونی و نظارتی پاسخگو باشند.

کانون دانشگاهیان ایران اسلامی، ضمن پایبندی و تمکین نسبت به قانون و حفظ حرمت مراجع و نهادهای قانونی از جمله شورای محترم نگهبان اولا انتظار دقت و جدیت بیشتری را در چارچوب قانون دارد و ثانیا توقع قانونی دارد تا در فرایند بررسی تخلفات و صیانت از حقوق مردم ملاحظه کاری و مصلحت اندیشی‌های محافظه کارانه کنار گذارده شود تا در آینده نیز شاهد چنین اعمال نفوذها و رویه‌های غلط نباشیم.

در این خصوص، ضمن تکرار اعتراض شدید خود نسبت به روند نامطلوب اجرای انتخابات که در طول ۳۸ سال گذشته سابقه نداشته و ناشی از ضعف مدیریت و سوء استفاده عناصر دولتی و جناحی خاص در مهندسی فرآیند رای‌گیری و نتایج آن بوده است، از شورای محترم نگهبان و دادستان محترم کل کشور به عنوان مدعی العموم درخواست می‌کند برای جلوگیری از خیانت در امانت و تضییع حق‌الناس، وارد عمل شده و اقدامات لازم برای احقاق حق آنان را به عمل آورند.

والسلام علی من اتبع الهدی

کانون دانشگاهیان ایران اسلامی»