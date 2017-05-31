تفاهم نامه همکاری اوقاف و ستاد امر به معروف قزوین امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه در مراسمی تفاهم نامه همکاری اداره کل اوقاف و امورخیریه و ستاد امر به معروف و نهی منکر استان قزوین منعقد شد.

حجت الاسلام عادل مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان قزوین در این جلسه اظهارداشت: امربه معروف و نهی از منکر از فروع دین و در ردیف اصول اجرایی است و باید به گونه ای در اجرای آن گام برداریم که هم این دو اصل از مظلومیت خارج شوند و هم موجب خروج دین و اسلام از مظلومیت شویم و جامعه را به سوی مطلوبیت اسلامی رهنمون شویم.

وی تصریح کرد: باید در امر به معروف و نهی از منکر برنامه ریزی و اقدام اجرایی کنیم و از آفت های که چند سالی است دچار آن شده ایم دوری شود و به دنبال ترویج معروف ها در جامعه باشیم و در کنار آن نیز با منکرها با ضوابط شرعی و قانونی برخورد کنیم.

حجت الاسلام عادل نگاه سطحی وجانبدارانه راآفت دیگرترویج امربه معروف و نهی از منکر دانست و اظهار داشت: باید در اجرا و ترویج این فریضه از نگاه سطحی و جانبدارانه پرهیز کنیم و به دور از هر جانبداری با شناخت بوم و محل فعالیت خود، آداب و رسوم و فرهنگ مردم برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت همراه با ترسیم چشم انداز معقول داشته باشیم تا به فعالیت های خود در چارچوپ شرع و قانون در حوزه امربه معروف و نهی از منکر عمق بخشیم.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان قزوین یادآورشد: تهیه محتوا و چگونگی بروز آن در جامعه امروز نقش کلیدی و اساسی در ترویج امربه معروف و نهی از منکر داردکه باید این امر مهم بااستفاده ازتجارب علمی وعملی کارشناسان، خبرگان و نخبگان عرصه حوزه و دانشگاه همراه شود.

عباس کاظمی دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان قزوین در این خصوص گفت: با توجه به اصل هشتم قانون اساسی که فریضه امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای همگانی میداند وبا عنایت به چارچوب اختیارات و وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین در ۶ موضوع این تفاهم نامه امضا شده است.

وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت نرم افزاری و سخت افزاری بقاع متبرکه و امامزادگان در جهت ترویج این فریضه و آموزش خادمین، استفاده از مبلغین اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین در مناسبت های مذهبی، تشکیل شورای امر به معروف و نهی ازمنکر در بقاع متبرکه و امامزادگان شاخص و اداره کل اوقاف، ایجاد گروه های مردمی تذکر لسانی در بقاع متبرکه شاخص، ترویج سنت حسنه وقف برای احیاء و ایجاد وقف با ستاد امر بمعروف و نهی منکر و ثبت مراحل قانونی آن با اداره کل اوقاف و امورخیریه از مفاد این تفاهم نامه است.

کاظمی تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با تولید محتوا، پاسخگویی به شبهات و افزایش جنبه های نظارتی متنوع و نوین، گام موثری در عرصه امر به معروف و نهی از منکر برداریم.