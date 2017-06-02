علیرضا سلطانی عکاس خبری پیشکسوت درگذشت

محمد نوروزی عکاس خبری و از دوستان و همکاران زنده‌یاد سلطانی با تائید خبر درگذشت او به خبرنگار مهر، گفت: آقای علیرضا سلطانی مدت‌ها بود که به بیماری سرطان مبتلا بود و چندین بار هم تحت عمل جراحی قرار گرفت و به همین خاطر، از ناحیه ریه و حتی پا هم دچار مشکل شده بود.

وی با یادآوری درگذشت همسر این عکاس خبری فقید در سانحه رانندگی که سال گذشته رخ داد، آن را ضربه‌ای سخت به روحیه زنده‌یاد سلطانی عنوان کرد و افزود: متاسفانه آقای سلطانی امروز جمعه ۱۲ خرداد دار فانی را وداع گفت و جامعه عکاسان خبری ایران را با دردی سخت دشوار، روبه رو کرد.

این همکار سابق زنده‌یاد سلطانی همچنین با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی والای وی گفت: سلطانی علاوه بر عکاسی خوش‌ذوق، از منشی والا و اخلاقی برخوردار بود و فوق‌العاده انسانی شریف بود. او همواره به یاد دوستان و همکاران خود بود و از هر فرصتی برای دفاع از جامعه عکاسی، استفاده می‌کرد.

بر اساس این گزارش، زنده‌یاد علیرضا سلطانی که چند دهه از عمر خود را در حوزه عکاسی خبری مشغول بود، در اواخر دوران کاری‌اش، به عنوان دبیر گروه عکس خبرگزاری موج فعالیت می‌کرد.

خبرگزاری مهر درگذشت این همکار مطبوعاتی خود را به خانواده وی و جامعه عکاسان خبری ایران تسلیت می‌گوید.