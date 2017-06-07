مسئولان برای ساخت پاسگاه در پناهگاه حیات وحش یخاب اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد موسوی پیش از ظهر چهارشنبه، در دیدار با کارکنان اداره محیط زیست آران و بیدگل به مناسبت هفته حفاظت از محیط زیست با اشاره به گرمای طاقت فرسای منطقه کویری آران و بیدگل و تلاش شبانه روزی محیط بانان که با کمترین امکانات در حفظ این عرصه زحمت می کشند خواستار توجه بیشتر به این منطقه مهم محیط زیستی استان اصفهان شد.

وی اظهار داشت: با فرهنگ سازی و آگاه سازی و تغییر نگرش مردم نسبت به محیط زیست می توان برای حراست از طبیعت به آنها تعلیم داد تا زمین که هدیه ای از سوی خداوند نزد آنها به امانت است را سالم به آیندگان برسانند.

امام جمعه آران و بیدگل تصریح کرد: بدون شک محیط زیست سالم یکی از نعمات الهی و بخشی از نظام خلقت است که ریشه در جهان بینی توحیدی دارد؛ یعنی جهان و هر آنچه که در اوست، تصویری از خداوند واحد است.

وی تاکد کرد: در اسلام هر گونه رفتاری که منجر به فساد در عرصه محیط زیست شود نهی شده است، چرا که خداوند بارها در قرآن کریم درباره ایجاد فساد در روی زمین هشدار داده است. از این روست که حکومت اسلامی، کردار انسان را در مواجهه با محیط زیست، نظارت و کنترل کرده و علاوه بر تنبیه افرادی که به محیط زیست آسیب می رسانند، به آنهایی که از نتیجه سوء کردارشان بر محیط زیست بی خبرند هشدار می دهد.

موسوی گفت: اسلام بین انسان و محیط زیست، جدایی قائل نیست و آنها را مکمل یکدیگر می داند، از این رو دین اسلام کامل ترین سفارشات را برای حفاظت از محیط زیست دارد و تمامی جنبه های انسانی را در ارتباطی هماهنگ و موزون با مسیر الهی، در قرآن کریم به تصویر کشیده است که حفظ و حراست از عرصه های ملی همانا حفظ و حراست از اموال امام زمان (عج) است و این امرخطیر بر عهده محیطبانان است.