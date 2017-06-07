حامیان تروریسم در خلیج فارس محور مقاومت را هدف قرار داده اند

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: صبح امروز افراد مسلح با حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و همچنین حرم امام خمینی (ره) ۱۲ تن از هموطنان کشورمان را به شهادت رسانده و بیش از ۴۰ نفر دیگر را زخمی کردند.

گروه تروریستی داعش مسئولیت این حملات را برعهده گرفته است. روسای جمهور، وزرای خارجه، روسای پارلمان و نمایندگان مجلس کشورهای مختلف در پیام هایی جداگانه حمله تروریستی به حرم مطهر امام (ره) و مجلس شورای اسلامی ایران را محکوم کردند.

در همین رابطه با «خلیل حمدان» عضو هیأت رئیسه جنبش أمل لبنان گفتگو کردیم که شرح آن در ادامه می آید؛

«خلیل حمدان» در رابطه با علت وقوع اقدامات تروریستی امروز در تهران تصریح کرد: وقوع اقدامات تروریستی در مجلس شورای اسلامی و همچنین مرقد امام خمینی (ره) را که منجر به شهادت و زخمی شدن ده ها شهروند ایرانی شد، محکوم می کنم. در این رابطه باید بگویم که طبیعتا دشمنان انقلاب اسلامی در ایران، حامیان اصلی تروریسم هستند؛ این دشمنان زمان کمی نیست که در برابر انقلاب اسلامی صف آرایی کرده اند بلکه پیش از انقلاب اسلامی نیز در برابر امام خمینی بنیانگذار این انقلاب و افکار ایشان می ایستادند. زیرا امام خمینی با شاه ایران که با اسرائیل مصالحه کرده بود، مقابله می کردند.

وی در ادامه افزود: این انفجارها و اقدامات تروریستی که در تهران روی داد، فقط اجرای سیاست های تروریستی واضح و آشکار از طرف حامیان تروریسمی بود که با اسرائیل مصالحه کردند. ما معتقد هستیم که جمهوری اسلامی ایران با نیروهای امنیتی خود، مردم و نهاد های مختلف تحت رهبری امام خامنه ای (مدظله العالی) قادر است با این ابزارها و آلت دست صهیونیسم جهانی مبارزه کند. این گروه های تروریستی نخواهند توانستد امنیتی که ایران از آن برخوردار است را از بین ببرند و متزلزل کنند. تمامی محور مقاومت از سوی تروریست ها و حامیان آنها در کشورهای حوزه خلیج فارس مورد هدف قرار دارد. هر کس که از مقاومت سخن بگوید، مورد تعرض قرار می گیرد؛ چه دولت بزرگی مانند ایران باشد و یا اینکه سازمان ها و نهادهایی که با نقشه صهیونیست ها مقابله کنند.

عضو هیئت رئیسه جنبش أمل در پایان گفت: بنابراین کشورهای حامی تروریسم در قالب سیاست روشنی مبنی بر صلح کامل با دشمن صهیونیستی فعالیت می کنند؛ زیرا این کشورها خادم رژیم صهیونیستی هستند. ما به مردم و دولت ایران تسلیت می گوییم؛ این نخستین بار نیست که ایران هدف چنین اقداماتی قرار می گیرد و جنبش أمل اعلام می کند که جمهوری اسلامی ایران به عنوان خاری در چشم حامیان تروریسم باقی خواهد ماند.