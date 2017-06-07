«برنی سندرز» خواستار تعویق رأی گیری طرح تحریم ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «برنی سندرز» نماینده کنگره آمریکا خواستار تعویق رأی گیری درباره وضع تحریم های جدید علیه ایران شد.

نماینده کنگره آمریکا در نطق پیش از رأی گیری درباره طرح تحریم های جدید علیه ایران چنین گفت: درباره تحریم های ضد ایرانی در این طرح نگرانی جدّی دارم.

وی ادامه داد: چنین طرحی می تواند برجام که در سال ۲۰۱۵ میان آمریکا و کشورهای ۱+۵ با ایران به تصویب رسید را به خطر بیندازد.

«برنی سندرز» افزود: داعش مسئولیت حملات تروریستی امروز در تهران را برعهده گرفت. نباید امروز تحریمی تصویب کرد. باید برای همبستگی مردم دنیا در راستای کاهش تنش های کنونی تلاش کنیم.

این نماینده کنگره تأکید کرد: بدانیم که مقامات ایرانی به صورت فوری پیام تسلیت خود را به مناسبت حادثه ۱۱ سپتامبر در آمریکا اعلام کردند و صدها ایرانی نیز برای این رویداد شمع روشن کردند.

وی خاطر نشان کرد: به نظر من در چنین روزی که ایران هدف اقدام تروریستی قرار گرفته است، زمان مناسبی برای اعمال تحریم علیه تهران نیست و من از شما می خواهم تا رأی گیری درباره این طرح را تا هفته آینده به تأخیر بیندازید.

لازم به ذکر است، قانون مقابله با فعالیت های برهم زننده ثبات ایران موسوم به «طرح ۲۰۱۷» هم اکنون در مجلس سنای آمریکا در حال بررسی است.