به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در گروه G با انجام دو بازی ادامه یافت که طی آن تیم های ایتالیا و اسپانیا برابر حریفان خود پیروز شدند.

تیم اسپانیا در زمین مقدونیه به سختی ۲ بر یک برنده شد. داوید سیلوا (۱۵) و دیه گو کاستا (۲۷) برای ماتادورها گلزنی کردند. مقدونیه در دقیقه ۶۶ توسط استفان ریستوسکی به گل دست یافت.

اسپانیا با این برد ۱۶ امتیازی شد و به سختی صدر جدول را حفظ کرد.

تیم ملی ایتالیا برابر لیختن اشتاین کار سختی نداشت و این تیم را ۵ بر صفر شکست داد.

لورنزو اینسینیه (۳۵)، آندره آ بلوتی (۵۲)، ادر (۷۴)، فدریکو برناردشی (۷۳) و مانولو گابیادینی (۹۱) زننده گل های این تیم بودند.

ایتالیا نیز ۱۶ امتیازی شده است و در رده دوم جدول باقی ماند.