هيئتي از جنبش حماس وارد قاهره شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، هيئتي از جنبش حماس شامل "عماد العلمي" نماينده اين جنبش درسوريه، "مشيرالمصري" يكي از نمايندگان مجلس قانونگذاري فلسطين عصر روزگذشته به منظور بحث و تبادل نظر در مسئله آزادي اسيراسرائيلي وارد قاهره پايتخت مصر شدند.

اين درحالي است كه روزيكشنبه يك منبع فلسطيني كه خواست نامش فاش نشود، طي تماسي با خبرگزاري فرانسه گفت: "خالد مشعل" رئيس دفترسياسي جنبش حماس در نظر داشت به قاهره سفر كند، اما اين سفر به دلايل امنيتي لغو شد.

قراراست اين هيئت اعزامي حماس به مصر پاسخ اين جنبش را در مورد توافقنامه پيشنهادي در مورد آزادي "گلعاد شاليت" نظامي صهيونيستي كه به اسارت گروه هاي فلسطيني در آمد، به اطلاع مقامهاي مصري برساند.

روزنامه الوطن چاپ عربستان نيز درشماره امروز خود از سفريك هيئت آمريكايي به مصر به منظور بحث و تبادل نظر درمورد آزادي اسراي فلسطيني در بند زندان هاي رژيم صهيونيستي خبر داد.

"جان نگروپونته" رئيس سازمان اطلاعات ملي آمريكا كه عصر روزگذشته در راس هيئتي بلند پايه وارد مصرشد ، امروز با "عمر سليمان" رئيس سازمان اطلاعات و امنيت اين كشور ديدار مي كند.

ازجمله محورمذاكرات "نگروپونته" با "عمر سليمان" تماس هايي است كه مصر درمورد مسئله اسرا با حماس دارد.