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۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹

گلدن استیت واریرز قهرمان بسکتبال NBA شد/ تلاش بی ثمر لبرون جیمز

گلدن استیت واریرز قهرمان بسکتبال NBA شد/ تلاش بی ثمر لبرون جیمز

تیم بسکتبال گلدن استیت واریرز عنوان قهرمانی رقابتهای این فصل NBA را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های بسکتبال گلدن استیت واریرز و کلیولند کاوالیرز بامداد امروز پنجمین بازی خود را در فینال رقابتهای این فصل NBA برگزار کردند که در پایان تیم واریرز پیروزی ۱۲۹ بر ۱۲۰ را رقم زد.

این چهارمین برد گلدن استیت در سری فینال مسابقات این فصل NBA بود. این تیم تنها یک بازی فینال را واگذار کرد.

در بازی پنجم دو تیم کوین دورانت ۳۹ امتیاز کسب کرد و ستاره واریرز بود. دورانت که در این فصل راهی گلدن استیت شده بود عنوان ارزشمندترین بازیکن فصل را نیز کسب کرد.

لبرون جیمز در بازی بامداد امروز ۴۱ امتیاز بدست آورد اما تلاش او برای کسب دومین برد کاوالیرز کافی نبود. جیمز فصل گذشته ستاره دیدارهای فینال بود و عامل قهرمانی تیمش لقب گرفته بود.

کد مطلب 4003333

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