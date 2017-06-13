تیم ملی ثابت کرد قدرت اول آسیاست/ باید به فکر صعود از گروه باشیم

پیروز قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل ازبکستان و صعود به جام جهانی اظهار داشت: تیم ما در این بازی خیلی منطقی و با حوصله بازی کرد. کی‌روش شناخت خوبی از ازبکستان داشت و به خوبی می‌دانست از چه کانالی باید ضربه آخر را بزند. ملی پوشان کشورمان دیداری منطقی و با حوصله را انجام دادند و برای رسیدن به هدف نهایی اصلا احساسی عمل نکردند.

ملی پوش سابق کشورمان بیان داشت: فوتبال ایران ثابت کرد بی جهت نیست که در رنکینگ فیفا رتبه اول آسیا را در اختیار دارد. ما قطب اول فوتبال آسیا هستیم و این مهم را در همین مسابقات انتخابی جام جهانی ثابت کردیم.

قربانی خاطر نشان ساخت: الان انتظار از این تیم بسیار بالا رفته است. نه تنها مردم ایران، بلکه جهان فوتبال هم از تیم ایران انتظار بالایی دارد. کارشناسان از مدتها پیش می‌گفتند که دیگر راهیابی به جام جهانی ما را ارضا نمی کند و باید به فکر صعود از گروه مقدماتی خود باشیم. من هم تاکید می‌کنم که باید به فکر صعود از گروه مقدماتی باشیم. اتفاقی که استحقاق و پتانسیل آن را داریم، اما تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان در فوتبال ما باید ساز و کار آن را فراهم آورند.

وی افزود: سخن گفتن از صعود از گروه مقدماتی کار ساده ای است. اما باید در نظر داشته باشیم که این اتفاق بدون امکانات و تجهیزات و تهیه زیرساخت‌های مناسب و بستر سازی میسر نمی‌شود و این بستر سازی در حیطه وظایف فدراسیون است. امیدوارم بتوانیم خواسته‌ها و برنامه‌های کارلوس کی‌روش را به مرحله اجرایی برسانیم، دیدارهای تدارکاتی مناسب برای تیم ملی کشورمان ترتیب دهیم تا این تیم جوان شده و پر امید در جام جهانی شانس برای صعود از مرحله مقدماتی داشته باشد.