به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ حسن عابدی دگفت: پلیس راهور به منظور نظم‌بخشی به آمد و شد و همچنین کاهش ترافیک در شب‌های قدر تمهیدات ویژه‌ای را در سطح معابر پایتخت و به ویژه اطراف مراکز مذهبی و هیات‌ها پیش‌بینی کرده است.

وی با بیان اینکه تمامی معابر اطراف محل‌های برگزاری مراسم احیاء به صورت ویژه تحت پوشش مدیریت ترافیکی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در شب‌های قدر مأموران پلیس از ساعت ۲۱ در سطح معابر و اطراف محل‌های برگزاری مراسم شب‌های قدر مستقر شده و استقرارشان تاپایان مراسم و حوالی اذان صبح ادامه خواهد داشت.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ جلوگیری انسداد معابر به وسیله پارک دوبل و همچنین نظم‌بخشی به پارک وسایل نقلیه را دو اولویت مهم پلیس در این شب‌ها بر شمرد و گفت: از شهروندان تاققاضا داریم تا با پلیس همکاری کنند.

عابدی درباره اینکه آیا محدودیت ترافیکی در معابر اعمال می‌شود یا خیر؟ گفت: تا کنون تصمیمی بر اعمال محدودیت ترافیکی اتخاذ نشده اما ممکن است در شب‌های برگزاری مراسم، در برخی از نقاط با توجه به پیک ترافیک محدودیت‌های مقطعی اعمال شود.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از شهروندان خواست که تا حد امکان برای شرکت در مراسم شب‌های احیا در مراکز مذهبی محلات خود حاضر شوند و توصیه کرد: شهروندان برای حضور در این مراسم‌ها از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.