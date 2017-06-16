به گزارش خبرگزاری مهر، مدافع اسبق تیم فوتبال بارسلونا که ملیتی فرانسوی دارد معتقد است کیلیان امباپه، بازیکن موناکو که این روزها مشتریان زیادی پیدا کرده ۱۲۰ میلیون پوند نمی‌ارزد و همچنین گفته عثمانه دمبله، دیگر جوان فرانسوی، برای ترکیب بارسلونا مناسب است.

آبیدال در گفتگو با کادناسر گفت: امباپه بازیکن خوبی است اما قیمتش ۱۲۰ میلیون پوند نیست. هنوز هم معتقدم او می‌خواهد در موناکو بماند و سعی کند سطح بازی‌اش را بیشتر در این تیم ثابت کند. او باید تصمیم بگیرد و برای تصمیم‌گیری باید به دقایق بازی هم فکر کند چون امسال سال جام جهانی است. وقتی ۱۰۰ میلیون پوند برای یک بازیکن مثل پوگبا می‌پردازی، مشخص است که باید برای بازیکنی که استعداد دارد و آینده‌دار است ۲۰۰ میلیون بدهی و این رقم‌ها ارزش اصلی بازیکنان را مشخص نمی‌کنند. اینجا در بارسا چه قیمتی برای نیمار و لیونل مسی پرداخت شده است؟

آبیدال در ادامه گفت: دمبله هم بازیکن با استعدادی است و برای بازی در هر تیمی مناسب است. وقتی نیمکت یک تیم قوی باشد تیم می‌تواند دستاوردهای خوبی داشته باشد، برای قوی بودن نیمکت هم خرید بازیکنان باید هوشمندانه باشد.

آبیدال به تازگی به عنوان سفیر افتخاری بارسا انتخاب شده است.