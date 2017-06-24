چاپ کتابی درباره اسطوره آفرینش در کیش مانی

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اسطوره آفرینش در کیش مانی» اثر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق به تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب نهمین عنوان از مجموعه «اسطوره و آیین» است که توسط این ناشر چاپ می‌شود.

یکی از مباحث جدی فرهنگ دوران ساسانیان، کیش گنوسی و مانوی است. بررسی و ریشه‌یابی ادبیات و عرفان ایرانی در روزگار پیش از اسلام و سده‌های آغازین دوره اسلامی می‌تواند در پژوهش‌های ادبی و عرفانی بسیار موثر باشد.

به عقیده اسماعیل پور نویسنده کتاب «اسطوره آفرینش در کیش مانی»، کاوش در عرفان مانوی، مستلزم شناخت همه جانبه کیش مانوی است. یکی از موضوعات پیچیده این کیش و آیین، اسطوره آفرینش است که در کتاب پیش رو به آن پرداخته شده است.

کتاب پیش رو، در واقع ششمین چاپ این کتاب است که پیش تر توسط ناشران دیگر عرضه شده و حالا نشر چشمه آن را راهی بازار نشر می کند. چاپ ششم این اثر، شامل نسخه ویراست سوم آن با مطالبی اضافه تر نسبت به ویراست‌های پیشین آن است. دو بخش «مانی و کیش» و «ادبیات مانوی» دو بخشی هستند که در ویراست سوم این اثر به آن اضافه شده اند.

نویسنده در این کتاب، ابتدا مقدمه ای درباره زندگی مانی، کیش او، ادبیات مانوی، آموزه مانوی، اسطوره نور و ظلمت و نیز اطلاعاتی درباره ایزدان گوناگون مانوی آورده است. سپس آثار مانی و مانویان و آنچه غیرمانویان درباره کیش مانی نوشته اند، معرفی و تشریح می شود. یکی دیگر از مواردی که در این کتاب به آن پرداخته شده، پژوهش‌های مربوط به کیش مانوی از گذشته تا عصر فعلی است.

این کتاب ۶ بخش دارد که به ترتیب عبارت اند از: «مانی و کیش او»، «ادبیات مانوی»، «گفتاری در عرفان مانوی و تاثیر آن بر فرهنگ، هنر و ادبیات ایرانی»، «مانی و اسطوره نور و ظلمت»، «بازسازی و روایت اسطوره آفرینش» و «متون مربوط به اسطوره آفرینش مانوی».

این کتاب با ۳۸۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۳۰۰ هزار ریال منتشر شده است.