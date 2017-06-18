حمله موشکی ایران به مواضع تروریست ها در صدر اخبار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از حمله موشکی ایران به مواضع تروریست ها در سوریه خبرگزاری های مطرح جهان مانند آسوشیتد پرس، شبکه خبری راشا تودی، شبکه خبری الجزیره، رویترز، هاآرتص، خبرگزاری اسپوتنیک روسیه ، سی ان ان ، روزنامه جروزالم پست و المانیتور و دیگر رسانه های مطرح جهان در خبرهایی فوری به پوشش این عملیات پرداختند.

شبکه خبری العربیه، الحدث، الاخباریه عربستان و رسانه های دیگر عربی نیز این عملیات را به صورت فوری مخابره کردند.

خبرگزاری رویترز نوشت که ایران گروه های شورشی در شرق سوریه را هدف موشک های خود قرار داد.

آسوشیتدپرس در تیتری آورده است: حمله موشکی روز یکشنبه، یک حمله گسترده مستقیم و نادر از سوی سپاه پاسداران بود.

کانال ۱۰ اسرائیل به نقل از یک مقام اطلاعاتی می گوید: موشکهای شلیک شده سپاه از نوع موشکهای بالستیک شهاب ۳ با برد ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر بودند.

کانال ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: حمله موشکی ایران به مواضع داعش در شرق سوریه پیامی به دشمنانش در منطقه از جمله عربستان سعودی و اسرائیل و همچنین به آمریکا است.

سایت ٣٦٠ رژیم صهیونیستی هم گفت: ایران در اقدامی "بسیار نادر"، از خاک خود داعش را هدف قرار داد.

روزنامه الشرق الاوسط عربستان، روزنامه نزدیک به حاکمیت این کشور، نوشته است: ایران ۶ موشک بالستیک میان برد به چند هدف در سوریه شلیک کرده که از حریم هوایی عراق عبور کرده است.

بخش فارسی خبرگزاری روسی اسپوتنیک نیز با مطلبی با تیتر "سیلی را داعش خورد تا صدایش را دیگران بشنوند" به حمله ایران به تروریست های تکفیری در دیرالزور پرداخته است.

خبرگزاری فرانسه نیز با تیتر "ایران به تلافی حملات تروریستی تهران، موشکهایی به سمت سوریه شلیک کرد" به این موضوع پرداخته است.

همچنین فرانس 24 گفت: ایران به تلافی حملات تروریستی تهران، به سوریه موشک شلیک کرد.

لوفیگارو هم نوشت: ایران برای نخستین بار از خاک خود و با موشک مواضع داعش را در خاک سوریه هدف قرار داد.

همچنین اسکای نیوز عربی در خبری تاکید کرده است که ایران از داعش در سوریه انتقام گرفت.

راشاتودی نیز در خبری آورده است: ایران در انتقام حملات تروریستی تهران پایگاه های تروریستی در دیرالزور را در سطحی وسیع هدف قرار داد.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در واکنش به این خبر آورده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اولین استفاده عملیاتی از موشک‌های خود به دیرالزور حمله کرد.

المنار نیز با اشاره به حمله موشکی ایران به تروریست های تکفیری در دیرالزور تاکید کرد: عملیات سپاه ساعاتی پس از سخنان آیت الله خامنه ای انجام شد که فرمودند "جمهوری اسلامی با اقتدار کامل ایستاده و دشمنان نمی توانند به ملت ایران سیلی بزنند بلکه ملت به آنها سیلی خواهد زد."

المانیتور نیز این حمله را تلافی حمله داعش دانسته و گفته است: ایران با موشک‌های میان‌برد خود حمله داعش را تلافی کرد.

سی‌ان‌ان عربی تاکید کرده است که ایران حمله تروریستی به پارلمانش را با شلیک موشک به مقر تروریست‌ها پاسخ داد.

خبرگزاری شینهوا چین در خبری آورده است: ایران مقر تروریست‌ها در دیرالزور را با موشک‌های میان‌برد هدف قرار داد.

خبرگزاری رویترز تصریح کرده است که سپاه پاسداران ایران به تلافی حملات تروریستی تهران، اقدام به شلیک موشک‌های زمین به زمین از غرب کشور به شرق سوریه کرد.

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در خبری آورده است: ایران گروه‌های شبه‌نظامی در شرق سوریه را موشک‌باران کرد.

روزنامه آمریکایی هیل با تیتر "ایران حملات ضدداعشی خود را آغاز کرد" به این موضوع پرداخته است.

بلومبرگ نیز با اشاره به این خبر آورده است: سپاه پاسداران به تلافی حمله داعش به تهران، مناطقی از سوریه را با موشک زد.

گاردین هم نوشته است: سپاه پاسداران که عربستان را به خاطر حملات تروریستی در تهران سرزنش کرده، هفته گذشته گفته بود که ریخته شدن خون انسانهای بیگناه را بدون پاسخ نمیگذارد.

وال استریت ژورنال نیز با بیان اینکه سپاه پاسداران ایران در یک حمله بی سابقه و مستقیم مواضع داعش در سوریه را هدف قرار داد، تاکید کرده است: سپاه هشدار داده که به هرکس که به ایران حمله کند به همین روش پاسخ خواهد داد.

نیویورک تایمز هم با اشاره به حمله موشکی ایران به تروریست های تکفیری عنوان کرد: ایران برای "تنبیه" تروریستها، که هفته گذشته در تهران دست به حمله تروریستی زدند، به آنها حمله موشکی کرد. حمله موشکی سپاه، نشانه‌ای از "رشد قدرت نظامی ایران" در منطقه است.

همچنین رسانه صهیونیستی عاروتص شوع نوشته است: در پاسخ به حملات تروریستی تهران، ایران قول داده بود که این حملات را تلافی خواهد کرد.

روزنامه دیلی صباح نیز نوشت: ایران مراکز شبه نظامیان تکفیری را در سوریه هدف قرار داد.

الجزیره قطر نیز در مطلبی نوشته است: شلیک موشکهای سپاه، که برای اولین بار طی 30 سال گذشته از مرزهای ایران خارج می‌شوند، چند ساعت پس از آن صورت گرفت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفته بود به دشمنان سیلی خواهیم زد و این بیانیه را در وب سایت خودش قرار داد.

الجزیره در ادامه آورده است: خبرنگار ما در "غازیانتپ" در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه که این رویداد را گزارش می‌داد، این حملات موشکی را بسیار با اهمیت و یک تحول مهم خواند.

النهار لبنان نیز نوشته است: حمله موشکی مستقیم سپاه پاسداران باوجود حمایت‌های گسترده مستشاری و شبه‌نظامی ایران از نظام سوریه، حمله‌ای نادر و غیرمنتظره بود.

فاکس نیوز نیز با اشاره به این خبر آورده است: ایران در واکنش به حملات تروریستی داعش، پایگاه های این گروه در سوریه را هدف قرار داد.

اشپیگل هم حمله موشکی ایران را اقدامی انتقام جویانه در پاسخ به حوادث تروریستی هفتم ژوئن داعش در تهران دانسته است.

همچنین خبرنگاران رسانه های خارجی نیز در شبکه های اجتماعی به حمله موشکی نیروی هوافضای سپاه به تروریست های تکفیری در دیرالزور واکنش نشان دادند.

یک خبرنگار اسرائیلی در مورد حمله موشکی ایران به تروریستها در سوریه در پیامی توئیتری نوشته است: ارزیابی اسراییل این است که چهار موشک شهاب ٣ شلیک شده است.

زینب عوادا مجری و خبرنگار لبنانی نیز در صفحه توییتر خود نوشت حمله موشکی ایران به مواضع تروریست ها از داخل کشور حامل این پیام است که موشک های ما به دور تر از سوریه هم میرسد.

از سوی دیگر خبرنگار ارشد المیادین حمله موشکی ایران به مواضع تروریست ها را پیامی منطقه ایی به تل آویو ریاض و واشنگتن دانست.

«نجاح محمد علی»، تحلیلگر عراقی مسائل ایران در واکنش به حمله موشکی سپاه به مواضع تروریست ها در شرق سوریه نوشته است: موشک های سپاه ایران در دیرالزور پیام هشدار به تروریست ها و حامیان منطقه ایی و بین المللی آنهاست و به آنها میگوید اگر حماقت های خود را بار دیگر تکرار کنند روانه جهنم خواهند شد.

سردبیر نشریه بیلد آلمان نیز در صفحه توئیتر خود نوشت: تنها لحظاتی بعد از سقوط جنگنده سوری توسط آمریکا، ایران با شلیک موشکهای میان برد به آن پاسخ داد.

همچنین خبرنگار سی ان ان در تهران گفت:حمله موشکی ایران به سوریه نشان دهنده افزایش نقش ایران در تحولات سوریه است.

سرهنگ دوم «ریک فرانکونا»، کارشناس مسائل نظامی نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان گفت: حمله ایران به سوریه یک حمله غیرمعمول است.

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکشنبه شب در اطلاعیه ای از حمله موشکی نیروی هوافضای سپاه به مقرّ فرماندهی و مراکز تجمع و پشتیبانی تروریست های تکفیری در دیرالزور سوریه خبر داد.

متن اطلاعیه روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که لحظاتی پیش صادر شد، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی جنایت تروریستی ۱۷ خردادماه ۹۶ تروریست های تکفیری در تهران که به شهادت ۱۸ تن از مردم مظلوم و روزه دار و مجروحیت جمعی دیگر از هموطنان عزیز منجر گردید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: "ریخته شدن هیچ خون پاکی را بدون پاسخ نمی گذارد."

بر این اساس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استعانت از ذات اقدس الهی و به نیابت از ملّت قهرمان و دشمن ستیز ایران و خانواده معظم شهدا و آسیب دیدگان عملیات تروریستی در حرم مطهر حضرت امام (ره) و ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی، لحظاتی پیش مقرّ فرماندهی و مراکز تجمع و پشتیبانی و ساخت خودروهای انتحاری تروریست های تکفیری در منطقه دیرالزور در شرق سوریه را با هدف تنبیه تروریست های جنایتکار، مورد حمله موشکی قرار داد.

در این عملیات تعدادی موشک میان برد زمین به زمین از پایگاههای موشکی نیروی هوافضای سپاه در استان های کرمانشاه و کردستان، تروریست های تکفیری را هدف ضربات مهلک و کوبنده قرار داد.

گزارش های دریافتی حکایت از هلاکت تعداد زیادی از تروریست های تکفیری و انهدام تجهیزات، سامانه ها و سلاح های آنان دارد.

پیام این اقدام انقلابی و مجازات گونه کاملا روشن است؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تروریست های تکفیری و حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای آنان هشدار می دهد، در صورت تکرار اقدامات پلید و شیطانی علیه ملت ایران، خشم انقلابی و شعله های آتش انتقام پاسداران انقلاب، عاملین و مسببان آن را در بر خواهد گرفت و جنایتکاران را به جهنم رهنمون می سازد.

به ملّت عظیم الشأن ایران اسلامی اطمینان داده می شود، پاسداران انقلاب به فضل الهی و با همراهی و مشارکت سایر نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی کشور برای صیانت از امنیت ملی و شکست فتنه ها و پدیده های ضد امنیتی، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و اقدامات متناسب را در دستور کار قرار خواهند داد.